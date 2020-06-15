Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений. Такие данные приводятся в исследовании банка "Точка", сообщает РБК. В среднем, зарплаты сотрудников таких предприятий снизились на 63%.
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Названы сферы с самым большим падением уровня зарплат

Комсомольская правда02:16

Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплат

ФедералПресс02:15

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

РИА Новости01:40

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии коронавируса

ФАН02:03

Аналитики рассказали, в каких сферах сильнее всего упали зарплаты в России

ТАСС01:45

Аналитики рассказали, у кого в РФ сильнее упали зарплаты во время пандемии

News.ru02:14

Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплаты

РБК01:02
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Политика

В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела

Власти Белоруссии хотят обнародовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Это связано с делом Белгазпромбанка.
Pravda.Ru вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
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Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
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Общество

В российском городе отменили парад Победы из-за растущей угрозы коронавируса

Lenta.ru 01:41
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Политика

Путин назвал кризис в США причиной беспорядков

News.ru вчера в 05:56
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Энергетика

Brent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
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Кино

Шоураннер «Ведьмака» рассказала о более простом таймлайне и новых персонажах второго сезона

Таймлайн второго сезона «Ведьмака» будет проще, но не станет полностью линейным.
CyberSport.ru 01:46
Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
7,3K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
Политика

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru 13 июня в 16:23
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
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Шоу-бизнес

Барбара Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Американская певица Барбара Стрейзанд подарила шестилетней дочери Джорджа Флойда Джианне акции студии Disney.
МИР 24 вчера в 21:46
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Авто

В Китае появится Tesla Model 3 на аккумуляторах без кобальта

Речь идет о литий-железо-фосфатных батареях (LFP). Поставки машин с такими аккумуляторами начнутся уже в середине июля.
CarsWeek.ru 13 июня в 05:44
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Происшествия

В Челябинске огласили приговор экс-омбудсмену Алексею Севастьянову

Сегодня, 15 июня, Центральный районный суд вынес приговор: Севастьянов признан виновным в покушении на мошенничество, ему назначено лишение свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 3 года.
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Армия и оружие

Сирия нанесла удар по десяткам террористов в Идлибе

Piter.tv 01:13
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Общество

В Омской области за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом

Омск, 15 июня 2020, 08:32 — REGNUM В Омской области за последние сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом.
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Происшествия

Стройфирма задолжала 83 работникам зарплату на 3 млн рублей в Брянске

По информации регионального следственного комитета, брянская стройфирма задолжала работникам более 3 млн. рублей.
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Политика

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
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Интернет

Названы главные опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi

Подключение к любому WI-FI, кроме корпоративных сетей, может быть опасным и привести к взлому устройства пользователя.
Mockva.ru 00:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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