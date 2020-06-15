Коронавирус
РИА НовостиНазваны сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений. Такие данные приводятся в исследовании банка "Точка", сообщает РБК. В среднем, зарплаты сотрудников таких предприятий снизились на 63%.
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Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Политика
В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела
Власти Белоруссии хотят обнародовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Это связано с делом Белгазпромбанка.
Pravda.Ru вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Общество
В российском городе отменили парад Победы из-за растущей угрозы коронавируса
Lenta.ru 01:41
Политика
Путин назвал кризис в США причиной беспорядков
News.ru вчера в 05:56
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
Кино
Шоураннер «Ведьмака» рассказала о более простом таймлайне и новых персонажах второго сезона
Таймлайн второго сезона «Ведьмака» будет проще, но не станет полностью линейным.
CyberSport.ru 01:46
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru 13 июня в 16:23
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Барбара Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney
Американская певица Барбара Стрейзанд подарила шестилетней дочери Джорджа Флойда Джианне акции студии Disney.
МИР 24 вчера в 21:46
Авто
В Китае появится Tesla Model 3 на аккумуляторах без кобальта
Речь идет о литий-железо-фосфатных батареях (LFP). Поставки машин с такими аккумуляторами начнутся уже в середине июля.
CarsWeek.ru 13 июня в 05:44
Происшествия
В Челябинске огласили приговор экс-омбудсмену Алексею Севастьянову
Сегодня, 15 июня, Центральный районный суд вынес приговор: Севастьянов признан виновным в покушении на мошенничество, ему назначено лишение свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 3 года.
Челябинский обзор 01:47
Общество
В Омской области за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом
Омск, 15 июня 2020, 08:32 — REGNUM В Омской области за последние сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 01:32
Происшествия
Стройфирма задолжала 83 работникам зарплату на 3 млн рублей в Брянске
По информации регионального следственного комитета, брянская стройфирма задолжала работникам более 3 млн. рублей.
Труд (Клинцовский район) 02:06
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Интернет
Названы главные опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi
Подключение к любому WI-FI, кроме корпоративных сетей, может быть опасным и привести к взлому устройства пользователя.
Mockva.ru 00:00