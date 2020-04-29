Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Больше всего зарплату сотрудникам на фоне коронавируса снизили малые и средние компании РФ из сфер спорта, отдыха и развлечений, а также предприятия общепита и отели, пишет РИА Новости. Об этом говорится в презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.
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В Сбербанке назвали сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Больше всего снизили зарплату сотрудникам на фоне пандемии коронавируса малые и средние компании РФ из сферы спорта, отдыха и развлечений, а также предприятия общепита и отели, следует из презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.
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