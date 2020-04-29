Экономика
Экономика сегодняНазваны сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Часть компаний перешли на дистанционный формат работы. Многие люди столкнулись с сокращением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Доходы среди россиян, занятых в сферах развлечений, спорта и отдыха уменьшились на 33%.
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с чего всё началось
Больше всего снизили зарплату сотрудникам на фоне пандемии коронавируса малые и средние компании РФ из сферы спорта, отдыха и развлечений, а также предприятия общепита и отели, следует из презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.РИА Новостивчера в 08:34
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«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
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Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
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