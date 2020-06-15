Падение мая к марту составило 18,9%. Расходы на выплату зарплат у малых и средних предприятий, работающих в сфере здравоохранения — это стоматологии и частные клиники, — снижаются третий месяц подряд, отмечают эксперты банка. В марте падение составило 38%, в апреле — 14%, а в мае — 30%.

с чего всё началось

В названных сферах зарплаты сотрудников в апреле и мае уменьшились в среднем на 63%. В малых и средних компаниях, занятых в сфере образования, работники стали получать меньше на 40%. В стоматологиях и частных медицинских клиниках снижение составило в марте 38%, в апреле — 14%, в мае — 30%.

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