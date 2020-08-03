Экономика
Lenta.ruНазваны сферы с самыми высокими зарплатами по России
В России самая высокая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей в месяц зафиксирована в рыболовстве. Об этом сообщает со ссылкой РИА Новости.
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Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новости17:00
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