Экономика
Lenta.ruНазваны сферы с самыми высокими зарплатами по России
Последние места рейтинга заняли сельское хозяйство и легкая промышленность: в этих отраслях лишь 1,2 процента работников получают более 100 тысяч. При этом в целом по России всего 7,2 процента работников зарабатывают 100 тысяч рублей и более. Средняя зарплата по стране составляет 35 тысяч рублей.
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Происшествия
На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных «даров природы»
РИА Новости 09:32
Здоровье
Доктор Мясников назвал одной из причин диабета храп
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что храп может быть причиной нескольких серьезных заболеваний, таких, как ожирение, диабет и даже импотенция.
Live24 01:37
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 16:57
Происшествия
Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ru 16:12
Общество
Пилотный отпуск: россияне не планируют осенний отдых за рубежом
Исключением не стало даже такое популярное направление, как Турция.
Известия 17:01
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Технологии
Майское обновление Windows 10 установлено почти на 12% компьютеров
Как рассказали эксперты, по состоянию на начало июля майское обновление Windows 10 было установлено почти на 12% компьютеров.
Astera 13:27
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Территория новостей 13:02
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе.
РБК 15:12
Транспорт
В Москве начали дорожный ремонт на участке Тверской улицы
В столице начали работы по ремонту на участке Тверской улицы.
Москва 24 18:12
Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБК вчера в 22:19
Здоровье
Военные врачи завершили борьбу с коронавирусом в Туве
Врачи полевого госпиталя, развернутого в городе Кызыл Республики Тува, завершили оказание медицинской помощи местным жителям в борьбе с коронавирусом.
ТК Звезда 18:16
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин.
РИА Новости 13:44
Шоу-бизнес
Директор Аллы Пугачевой опровергла слухи о разводе с Максимом Галкиным
Появившаяся информация о предстоящем разводе исполнительницы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина опровергла концертный директор певицы Елена Чупракова.
Русская Планета 18:39
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Кино
Кортни Кокс снимется в новой части фильма «Крик»
Режиссерами пятой части "Крика" станут Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Именно они стали инициаторами возвращения Кокс.
iReactor вчера в 17:11
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
RT на русском 13:28
Армия и оружие
Самолеты могут получить улучшенный двигатель ракеты «Буревестник»
Принцип работы двигателя крылатой ракеты "Буревестник" заключается в нагреве воздуха, который поступает непосредственно к реактору, не имея каких-либо промежуточных теплообменников.
Народные новости 04:25
Космос
Найдены останки разрушенного звездного скопления на краю Млечного Пути
Научная Россия 30 июля в 04:19
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Футбол
Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола
Андрей Аршавин, завершивший два года назад спортивную карьеру, возглавил в «Зените» департамент развития молодежного футбола.
АБН 14:53
Происшествия
Австриец отбил пальцы у гипсовой модели XIX века при съемке селфи
Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у оригинальной гипсовой модели знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757-1822), сообщил арт-критик Витторио Згарби.
РИА Новости 14:42
Здоровье
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
Доктор Леонид Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны.
News.ru 17:15
Наука
Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
Ученые из Университета Хьюстона, Бэйлорского университета и Техасского университета A & M провели раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе.
ToDay News Ufa 17:52
Политика
Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность переноса всеобщих выборов заявил в воскресенье, 2 августа, в интервью телеканалу CBS руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.
Известия 18:16
Армия и оружие
Российские подлодки заинтересовали Пентагон
Газета.Ru 17:18
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa 13:55