Последние места рейтинга заняли сельское хозяйство и легкая промышленность: в этих отраслях лишь 1,2 процента работников получают более 100 тысяч. При этом в целом по России всего 7,2 процента работников зарабатывают 100 тысяч рублей и более. Средняя зарплата по стране составляет 35 тысяч рублей.

Названы сферы с самыми высокими зарплатами по России

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