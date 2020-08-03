Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны сферы с самыми высокими зарплатами по России

Последние места рейтинга заняли сельское хозяйство и легкая промышленность: в этих отраслях лишь 1,2 процента работников получают более 100 тысяч. При этом в целом по России всего 7,2 процента работников зарабатывают 100 тысяч рублей и более. Средняя зарплата по стране составляет 35 тысяч рублей.
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Названы сферы с самыми высокими зарплатами по России

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