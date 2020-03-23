Экономика

RT на русскомRT на русскомНазваны сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

Тройку лидеров замыкают работники нефтегазового сектора в Ямало-Ненецком автономном округе, которые в среднем получают 156 тыс. рублей в месяц. Ранее RT на основе данных Росстата за 2019 год составил рейтинг самых высоких средних зарплат в регионах России.
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с чего всё началось

Названы профессии с самыми высокими зарплатами в регионах

Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08

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Названы профессии с самыми высокими зарплатами в регионах

РИА Новости17:08

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

RT на русском17:53

Названы самые высокооплачиваемые профессии в каждом регионе России. РЕЙТИНГ

URA.Ru18:48

Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах

Lenta.ru18:43

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Газета.Ru19:13

Определены самые высокооплачиваемые профессии в регионах России

ФедералПресс18:14

Названы сферы деятельности с самыми высокими заработными платами

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