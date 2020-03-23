Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда, в лидерах по зарплатам находятся Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.

с чего всё началось

Тройку лидеров замыкают работники нефтегазового сектора в Ямало-Ненецком автономном округе, которые в среднем получают 156 тыс. рублей в месяц. Ранее RT на основе данных Росстата за 2019 год составил рейтинг самых высоких средних зарплат в регионах России.

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

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