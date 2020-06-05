Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

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Эксперты проанализировали более 150 тыс. вакансий в России за прошлый месяц и определили отрасли, в которых предлагаются самые высокие зарплаты. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Названы сферы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

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