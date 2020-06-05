Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем до 155 тыс. рублей. Как отмечают аналитики, чаще всего в этой области работодатели ищут водителей с личными автомобилями и водителей-экспедиторов.

Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

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