Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
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с чего всё началось

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей.
RT на русском21 октября в 23:00

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Росстат выяснил причины роста зарплат в индустрии развлечений

Телеканал 360°вчера в 11:35

Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

РИА Новостивчера в 01:45

Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян

Lenta.ruвчера в 00:26

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Известиявчера в 00:40

Названы сферы, где зарплаты россиян выросли больше всего

URA.Ru21 октября в 23:38

Опубликован рейтинг областей труда с наибольшими темпами роста зарплат

Газета.Ru21 октября в 23:36

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

RT на русском21 октября в 23:00
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Армия и оружие

Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии

Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика

Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»

Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК вчера в 19:15
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Космос

В России для космических туристов построят специальный корабль

«Роскосмос» построит специальный корабль «Союз» для космических туристов.
Lenta.ru 00:06
Армия и оружие

Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.
RT на русском вчера в 16:03
Происшествия

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Армия и оружие

Военная полиция РФ начала патрулировать позиции армии САР у Манбиджа

РЕН ТВ вчера в 22:14
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Происшествия

Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»

РИА Новости вчера в 09:25
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском вчера в 09:08
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Кино

Джеймс Ганн ответил на критику Скорсезе и Копполы

Режиссер Джеймс Ганн ответил на критику кинокомиксов от Фрэнсиса Копполы и Мартина Скорсезе.
Культуромания 21 октября в 05:28
Кино

Эмилию Кларк расстроила критика «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале "Игра престолов", отреагировала на негативные отзывы о концовке шоу.
Газета.Ru вчера в 04:46
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия 21 октября в 13:00
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru вчера в 09:33
Армия и оружие

Ракетные корабли России вошли в Азовское море

Военное дело вчера в 08:44
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 14:10
Космос

NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра

В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».
UfacityNews.ru 21 октября в 08:25
Происшествия

На Урале по дороге в школу пропала 14-летняя девочка

Вестник вчера в 23:10
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Политика

Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом

МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском вчера в 15:33
Политика

Британское правительство отказалось обсуждать соглашение о Brexit

Британское правительство отказалось от обсуждения с оппозицией сроков рассмотрения соглашения о Brexit и представило повестку работы парламента до конца недели, согласно которой парламентарии будут обсуждать внутриполитические и экономические вопросы.
РИА Новости вчера в 15:34
Политика

В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском вчера в 22:30
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