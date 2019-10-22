Общество
RT на русскомНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
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с чего всё началось
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей.RT на русском21 октября в 23:00
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Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Политика
Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Космос
В России для космических туристов построят специальный корабль
«Роскосмос» построит специальный корабль «Союз» для космических туристов.
Армия и оружие
Лукашенко поручил отреагировать на размещение танков США в Литве
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил Госсекретариату Совбеза и Минобороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию в связи с размещением в Литве американской бронетехники.
Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулировать позиции армии САР у Манбиджа
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
Происшествия
Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Кино
Джеймс Ганн ответил на критику Скорсезе и Копполы
Режиссер Джеймс Ганн ответил на критику кинокомиксов от Фрэнсиса Копполы и Мартина Скорсезе.
Кино
Эмилию Кларк расстроила критика «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале "Игра престолов", отреагировала на негативные отзывы о концовке шоу.
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
Космос
NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра
В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».
Происшествия
На Урале по дороге в школу пропала 14-летняя девочка
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
Политика
Британское правительство отказалось обсуждать соглашение о Brexit
Британское правительство отказалось от обсуждения с оппозицией сроков рассмотрения соглашения о Brexit и представило повестку работы парламента до конца недели, согласно которой парламентарии будут обсуждать внутриполитические и экономические вопросы.
Политика
В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».