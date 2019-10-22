Экономика
RT на русскомНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
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Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей.RT на русском03:00
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Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Происшествия
В Якутске ужесточили наказание хакерам, похитившим более 21 млн рублей
Окончательное наказание Булахову И.Д. составило семь лет лишения свободы условно со штрафом 500 000 рублей плюс испытательный срок четыре года, Булахову Д.Д. – восемь лет лишения свободы условно со штрафом 800 000 рублей плюс испытательный срок на пять лет.
SakhaNews 02:50
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 10:09
Политика
Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше
Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.
Известия вчера в 18:55
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru вчера в 08:25
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
РБК вчера в 23:33
Экономика
За перевозку грузов по Севморпути хотят доплачивать
Транспортировка грузов через Севморпуть обходится перевозчикам дороже, чем аналогичный маршрут через Суэцкий канал.
EastRussia вчера в 23:37
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 21:53
Армия и оружие
Die Welt признала превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей немецкий танк "Леопард-2", пишет издание Die Welt.
РИА Новости 04:31
Общество
Император Японии официально вступил на престол
Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС. Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.
Газета.Ru 04:25
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Происшествия
Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался
Газета.Ru вчера в 11:29
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru вчера в 04:00
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
В деревне Дудкино, расположенной на территории Новой Москвы, было совершено убийство двух человек.
Газета.Ru 04:59
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 10:33
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Футбол
По стопам Канделаки: болельщик предложил Черчесову вызвать в сборную России узбека вместо Смолова
Фанат сборной России был возмущен тем, что тренерский штаб не вызвал в расположение команды на матчи отбора Евро-2020 форварда "Ростова" Элдора Шомуродова вместо травмированного нападающего "Локомотива" Федора Смолова, получившего повреждение в матче РПЛ против "Арсенала" (2:1).
Sport24.ru 00:40
Авто
Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости
Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс вчера в 16:18
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри
Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:22
Фигурное катание
Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America
RT на русском 20 октября в 06:54
Политика
МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом
Петиционный комитет Бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
News.ru вчера в 17:57
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 03:30
Экономика
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России
Спрос на бензин в 2019 году упал на 1%, что является рекордным показателем за последние четыре года.
РБК 01:38
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Общество
Блогер обнаружил на старой виниловой пластинке зашифрованное послание
Невские Новости 04:00
Армия и оружие
«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ
Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 09:59
Армия и оружие
Российские вертолеты приземлились на бывшей американской базе в Сирии
Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.
REGNUM 04:54
Армия и оружие
NYT узнала о планах Трампа оставить 200 военных США на востоке Сирии
Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона о сохранении небольшого контингента американских войск в Восточной Сирии, численностью около 200 человек, для борьбы с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещенная в России).
РБК вчера в 03:54