Экономика

RT на русскомRT на русскомНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
RT на русском03:00

Подробнее о событии

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

RT на русском03:00

Названы сферы, где зарплаты россиян выросли больше всего

URA.Ru03:38

Опубликован рейтинг областей труда с наибольшими темпами роста зарплат

Газета.Ru03:36

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Известия04:40

Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян

Lenta.ru04:26

Названы сферы труда с быстро растущей зарплатой

News.ru04:17

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в РФ

ТК Звезда04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

REGNUM вчера в 22:24
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США к военным действиям против Турции

Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочел бы «мир войне».
Известия вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати показала первые фото из роддома

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова стали родителями в минувшую среду, 16 октября.
MedikForum.ru 19 октября в 11:42
Общество

Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины

Руководитель Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян во время выступления в Совете Федерации заявил, что на Горьковской плотине (Нижегородская гидроэлектростанция) отсутствуют сооружения, которые предусматривают ее устойчивость.
Московский Комсомолец вчера в 13:27
Музыка

На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура

Pro Город Сыктывкар вчера в 17:35
Происшествия

Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 15 человек

Дамба на реке Сейба принадлежит золотодобывающему предприятию и возведена незаконно.
Эхо Москвы 19 октября в 20:01
Общество

Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет

На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.
Известия 05:04
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика

Хиллари Клинтон начала «топить» однопартийцев – политолог Абзалов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в одном из своих последних интервью Клинтон намекнула, что Тулси Габбард пользуется поддержкой со стороны РФ.
REGNUM вчера в 14:27
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК вчера в 23:33
Футбол

«Оренбург» хочет переиграть матч с «Крыльями Советов»

Свободная Пресса вчера в 18:11
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Единоборства

Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи

Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru вчера в 09:59
Происшествия

В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ

RT на русском вчера в 17:34
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 03:30
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования гражданки Израиля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 21 октября, обсудили возможность помилования российской стороной американо-израильской гражданки Наамы Иссахар.
Евразия Daily вчера в 14:34
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали актрису Валентину Талызину

РИА Новости вчера в 05:58
Происшествия

Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите

Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Чита.Ру 03:01
Происшествия

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК вчера в 18:47
Политика

Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде

ТАСС 04:30
Авто

Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент

Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
32CARS.ru 04:00
Недвижимость

Застройщики повышают цены на квартиры с эскроу

В целом же квартиры, продающиеся по эскроу-счетам, стоят на 5-7% дороже тех, что реализуют по старым правилам.
Вести.Ru вчера в 14:50
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Происшествия

Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался

Газета.Ru вчера в 11:29
Гаджеты

Реальная скорость Huawei Mate X в сети 5G

Xiaomi показала реальную скорость в сети 5G Huawei Mate X был представлен еще в феврале этого года на выставке MWC 2019, причем выйти от должен был еще до появления на рынке Samsung Galaxy Fold, однако последний уже находится в руках пользователей, а Huawei Mate X должен выйти только в ноябре.
iXBT.com 04:56
Происшествия

Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве

В деревне Дудкино, расположенной на территории Новой Москвы, было совершено убийство двух человек.
Газета.Ru 04:59
Общество

Император Японии официально вступил на престол

Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС. Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.
Газета.Ru 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное