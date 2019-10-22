Общество
RT на русскомНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия
Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»
Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
RT на русском 08:53
Политика
Путин и Эрдоган одинаково оделись
Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.
Lenta.ru 08:12
Происшествия
Убийцу 12-летней школьницы в Чите осудили пожизненно
Gazeta.SPb 06:04
Происшествия
У жителей тюменской деревни Ачиры нашли опасную гаффскую болезнь
Зараенная рыба является токсичной, однако от человека к человеку не передается.
Московский Комсомолец 07:50
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 02:50
Технологии
Opera для Android получила редизайн интерфейса и поддержку биткоина
Популярный браузер Opera для мобильной платформы Android получает новый облик, а вместе с ним расширение функций встроенного криптокошелька.
3DNews 07:35
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня вчера в 02:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Космос
В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX
В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Профиль 19 октября в 17:03
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
REGNUM вчера в 14:45
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Игры
Авторы Escape from Tarkov убьют всех персонажей
Всех существующих персонажей ждёт вайп: весь прогресс, достигнутый за период открытого бета-тестирования, будет стёрт.
Игромания.ру 10:16
Политика
Посол Турции оценил слова Помпео о готовности США к войне
Турецкий посол в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что Анкара считает ошибкой перевода заявление руководителя Госдепартамента США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, поскольку «он не мог сделать такого безответственного заявления».
Журналистская правда 05:06
Космос
В NASA сообщили об успешной подготовке высадки первой женщины на Луну
В Алабаме успешно прошли испытания двигателя, построенного специально для космическом корабле NASA Orion, который в 2024 году должен отправить на Луну первую женщину-астронавта.
Профиль 19 октября в 17:03
Политика
Коломойский посоветовал Порошенко следить за словами
Олигарх Игорь Коломойский посоветовал бывшему президенту Украины Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях касательно самого бизнесмена и близкого к его структурам канала «1+1».
Lenta.ru 10:22
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 06:34
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Здоровье
Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей
"Лекарство становится опасным, когда оно не по терапевтической дозировке и когда попадает в руки пациенту не по назначению конкретного лечащего врача", - пояснила Ярцева.
ТК Звезда 06:16
Здоровье
В Северной Осетии откроется клиника «Мать и дитя»
Северная Осетия станет 27 регионом в России и первым на Северном Кавказе, где откроется клиника группы компаний «Мать и дитя».
Осетия-Ирыстон 09:43
Происшествия
На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора
На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
RT на русском 03:41
Здоровье
Какие проблемы с пищеварением могут говорить об онкологии
Одним из признаков онкологии выступает быстрое насыщение и чувство вздутия живота после еды, затруднённое глотание, боли или жжение при глотании, кашле, удушье во время еды и питья.
MOS.news 00:25