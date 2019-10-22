Общество
RT на русскомНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
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с чего всё началось
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей.RT на русскомвчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 22:33, Ашберн
Общество
«Северный поток-2» без учета датского участка построен
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.
ГЛАС.RU 12:10
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Экономика
В Германии предложили повысить пенсионный возраст до 69 лет
Федеральный банк Германии (Бундесбанк) выступил с предложением повысить пенсионный возраст для граждан страны до 69,3 года.
Газета.Ru 16:29
Армия и оружие
В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ
В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.
Росбалт 05:37
Политика
Палата представителей приняла «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Палата представителей США приняла «закон Родченкова», предусматривающий уголовную ответственность за допинговый сговор.
РБК 22:24
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 06:23
Футбол
Неймар заявил, что сосредоточен на выступлениях за ПСЖ
Бразильский форвард Неймар, который пытался покинуть ПСЖ в минувшее трансферное окно, заявил, что счастлив в парижском клубе и сфокусирован на победах с ним.
RT на русском 05:37
Футбол
Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель».
Чемпионат 16:57
Общество
К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов
В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
РБК 20:59
Армия и оружие
Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии
Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.
Известия 12:57
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
ITZine.ru 09:00
Экономика
США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»
СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Общество
Суд Польши позволил выдать России экс-главу НПО «Космос»
Экс-глава НПО "Космос" попросил об экстрадиции в Россию Черняков скрывался в Великобритании, но после тяжбы с Банком Москвы в Высоком суде Лондона его заочно осудили на тюремный срок за неуважение к британскому правосудию.
Право.ру 09:43
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском 15:33
Здоровье
Психиатр объяснил рост продаж психотропных препаратов в России
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович назвал причины возросшей популярности психотропных препаратов у россиян.
Известия вчера в 07:47
Культура
«Айсблог». Глава Якутии создал канал на YouTube
Глава Якутии Айсен Николаев создал свой YouTube-канал. Первый выпуск «Айсблога» посвящен развитию стрит-арта в республике.
ИА ЯСИА 21:30
Авто
Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент
Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
32CARS.ru 00:00
Армия и оружие
Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД
Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
RT на русском 21:17
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru вчера в 09:00
Игры
Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam
Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.
Cyber.sports.ru 14:54
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru вчера в 12:08
Общество
Психологи выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
МедиаПоток 04:32
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи.
Российская газета вчера в 06:35
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 10:25