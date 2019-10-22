Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНазваны сферы труда с самым резким ростом зарплат

На втором месте среди сфер с наиболее заметным ростом зарплат оказалось сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. В 2013 году работники этой сферы получали в среднем 16,3 тысячи рублей, а уже в 2018 году - 28,1 тысячи рублей, то есть прирост составил 73%.
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с чего всё началось

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
RT на русском03:00

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Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

РИА Новости05:45

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

RT на русском03:00

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Известия04:40

Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян

Lenta.ru04:26

Названы сферы, где зарплаты россиян выросли больше всего

URA.Ru03:38

Опубликован рейтинг областей труда с наибольшими темпами роста зарплат

Газета.Ru03:36

Перечислены сферы труда с самым резким скачком зарплат

Телеканал 360°05:20
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Происшествия

Убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок

Забайкальский краевой суд вынес приговор Алексею Фирулеву, которого признали виновным в убийстве 12-летней девочки в 2018 году.
Известия 08:48
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Происшествия

36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде

В Калининграде после задержания полицией умер игрок черняховского "Прогресса" Иван Вшиков.
Газета.Ru 09:12
Политика

Россия опровергла сведения о раскрытой шпионской сети в Чехии

Глава чешской службы безопасности заявил, что Россия использовала свою агентурную сеть для того, чтобы «выйти в другие страны Европы».
RuNews24.ru вчера в 13:46
Происшествия

В Москве покончила с собой дочь иранского посла

Lenta.ru 09:29
Происшествия

В центре Москвы нашли брошенную шестимесячную девочку

РБК 08:41
Кино

Около трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

REGNUM 09:41
Общество

BadComedian подписал контракт с ivi.ru

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, на год превратится в «амбассадора хороших фильмов» крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу ivi Алексей Казаков.
РБК 09:23
Армия и оружие

Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии

REGNUM 08:44
Происшествия

В Челябинске около 20 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

РБК 07:38
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Армия и оружие

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru вчера в 17:28
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Экономика

Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране

По данным Росстата, годовая инфляция на 14 октября замедлилась до 3,8% с 3,9% на 7 октября и с 4,0% на конец сентября.
Интерфакс 08:43
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Технологии

Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку

Популярная механика 08:28
Общество

Император Японии Нарухито восходит на престол

Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru 02:42
Политика

Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Происшествия

В Ангарске водитель проехал по сбитой им женщине и скрылся

Твой Иркутск 08:53
Космос

Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink

Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.
РБК 08:47
Экономика

«Ведомости»: РСПП просит Минфин смягчить налоговый режим для холдингов

Как сообщают «Ведомости», РСПП предлагает смягчить условия льгот — освободить от налогов дивиденды и доходы, полученные при выходе из капитала компаний.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Общество

Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Общество

Юлия Величко извинилась за фото банок с икрой

Северпост вчера в 17:43
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 08:36
Происшествия

В Подмосковье за кражу машин премиум-класса осудили 18 членов банды

По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов вместе с другими соучастниками путем обмана крали машины премиум-класса в автосалонах и продавали их за рубежом.
РБК 09:16
Общество

В Кремле считают необъяснимыми новые данные о бедности россиян

Кремлю не ясно, откуда Росстат взял данные о том, что половине россиян хватает денег только на еду и одежду, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
URA.Ru 09:36
Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Авто

Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей

Помимо счастливого обладателя Bentley, рекордные для региона суммы налога заплатят хозяева Mercedes Benz AMG GLS 63 позапрошлого года выпуска и прошлогоднего Land Rover Range Rover с двигателем в 510 лошадиных сил.
Российская газета вчера в 10:35
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