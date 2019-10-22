Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.

с чего всё началось

На втором месте среди сфер с наиболее заметным ростом зарплат оказалось сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. В 2013 году работники этой сферы получали в среднем 16,3 тысячи рублей, а уже в 2018 году - 28,1 тысячи рублей, то есть прирост составил 73%.

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