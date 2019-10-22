Общество
RT на русскомНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
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с чего всё началось
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей.RT на русском21 октября в 23:00
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Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Спорт
«Женщина-паук» установила рекорд в скалолазании
Индонезийская спортсменка Арьес Сусанти установила мировой рекорд в скалолазании, сообщает "Чемпионат.com".
Армия и оружие
Путин и Эрдоган заявили о «судьбоносных решениях» по Сирии
Владимир Путин заявил, что достигнутые решения являются "очень важными, если не судьбоносными", и позволят "разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе".
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Происшествия
Временные дамбы возвели на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Пресс-служба главка МЧС Красноярского края сообщила, что в месте прорыва дамб золотодобывающей артели для понижения уровня реки Сисим были возведены временные дамбы.
Авто
Дизайн Honda Jazz рассекречен до премьеры
Официальный дебют нового Honda Jazz состоится 23 октября 2019 года.
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Хоккей
Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Калгари»
Одним из героев встречи стал капитан столичной команды Александр Овечкин: россиянин занес себе в актив гол и результативный пас.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Общество
NASA намерено не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Футбол
Сарри назвал «Локомотив» коварной командой
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Армия и оружие
Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий
Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина второй раз стала мамой
Гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во второй раз стала мамой.
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Наука
На дне Волги нашли огромное судно XV века
Жители небольшого старого села Винновка, расположенного всего в 20 километрах к западу от Самары веками не подозревали, что совсем рядом с ними в волжских глубинах лежит настоящее сокровище со времен, еще более древних, чем эпоха Ивана Грозного.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Футбол
Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарно стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург—Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва—Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Экономика
Сбербанк раскрыл данные о расходах среднего класса в РФ
В целом в третьем квартале 2019 года наблюдается улучшение динамики индекса потребительских настроений по сравнению с предыдущим кварталом, который вырос на пять процентных пунктов — до минус 16%.
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Происшествия