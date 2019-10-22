Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
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с чего всё началось

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей.
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URA.Ru21 октября в 23:38

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Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

РИА Новостивчера в 01:45
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Lenta.ru вчера в 19:17
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RT на русском вчера в 15:33
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
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Пресс-служба главка МЧС Красноярского края сообщила, что в месте прорыва дамб золотодобывающей артели для понижения уровня реки Сисим были возведены временные дамбы.
Народные новости вчера в 23:28
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Дизайн Honda Jazz рассекречен до премьеры

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Quto.ru 21 октября в 11:33
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой

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Discover24 вчера в 02:50
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Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Калгари»

Одним из героев встречи стал капитан столичной команды Александр Овечкин: россиянин занес себе в актив гол и результативный пас.
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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

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Общество

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РЕН ТВ 21 октября в 16:37
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
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Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
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Футбол

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Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 15:57
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Шоу-бизнес

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Гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во второй раз стала мамой.
Экспресс газета вчера в 08:13
Армия и оружие

Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии

Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
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На дне Волги нашли огромное судно XV века

Жители небольшого старого села Винновка, расположенного всего в 20 километрах к западу от Самары веками не подозревали, что совсем рядом с ними в волжских глубинах лежит настоящее сокровище со времен, еще более древних, чем эпоха Ивана Грозного.
Новые Известия вчера в 10:22
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Футбол

Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча

Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Discover24 вчера в 04:06
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
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В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости вчера в 09:09
Экономика

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарно стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург—Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва—Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:43
Происшествия

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Экономика

Сбербанк раскрыл данные о расходах среднего класса в РФ

В целом в третьем квартале 2019 года наблюдается улучшение динамики индекса потребительских настроений по сравнению с предыдущим кварталом, который вырос на пять процентных пунктов — до минус 16%.
News.ru вчера в 11:23
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК вчера в 05:34
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