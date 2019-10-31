Общество

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В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter. В ходе опроса респондентам предлагалось оценить, насколько они ощущают себя счастливыми по шкале от 0 до 10, где 10 — это наивысшая степень счастья.
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Опрос: самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе

Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.
ТАССвчера в 20:06

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Названы самые «счастливые» сферы труда

Газета.Ru03:54

Врачи оказались самыми счастливыми россиянами

Lenta.ruвчера в 23:55

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

Известиявчера в 21:07

Названы регионы, где работают самые счастливые россияне

URA.Ruвчера в 23:14

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

RT на русскомвчера в 22:02

Россияне назвали самые счастливые сферы работы

РБКвчера в 23:51

Опрос: самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе

ТАССвчера в 20:06
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Общество

Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 05:12
Происшествия

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В офис пермского отделения "Мемориал" и домой к руководителю отделения Роберту Латыпову пришли с обысками, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Интерфакс 05:04
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В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана

Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
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Общество

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По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Игры

Продажи Remnant: From the Ashes перевалили за миллион копий

Игромания.ру 03:21
Общество

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Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
Вести.Ru 03:52
Шоу-бизнес

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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

Коммерсантъ 04:39
Политика

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

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РБК 05:25
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

Опубликовано и расписание поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь, который будет следовать из северной столицы в город-герой 43 часа 25 минут, а обратно - 42 часа 25 минут.
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Происшествия

При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети

«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM вчера в 06:32
Гаджеты

Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда

Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
Коммерсантъ 01:59
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Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»

Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
News.ru вчера в 06:25
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Авто

Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris

Компания Hyundai объявила старт продаж обновленного седана Hyundai Solaris/Verna.
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Политика

Зеленский рассказал о расширении сотрудничества Украины с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом.
Lenta.ru 05:24
Здоровье

Число врачей сократилось в 54 регионах России

Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество

«Роскосмос» запланировал осуществить пуск еще 29 ракет до конца года

Еще 29 пусков ракет космического назначения будет осуществлено до конца года.
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Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК вчера в 14:01
Общество

Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
Армия и оружие

Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток

Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
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