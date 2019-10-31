Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.

с чего всё началось

В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter. В ходе опроса респондентам предлагалось оценить, насколько они ощущают себя счастливыми по шкале от 0 до 10, где 10 — это наивысшая степень счастья.

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