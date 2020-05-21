Эксперты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы. По мнению специалистов, в перспективе стоит ожидать роста доли дистанционной занятости в сфере торговли.

с чего всё началось

Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии. Об этом RT рассказали эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда.

Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке

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