Здоровье
Lenta.ruНазваны симптомы рака в области головы и шеи
В числе симптомов, при обнаружении которых стоит посетить врача, Яковлева назвала боли неизвестного происхождения, а также уплотнения и шишки, на которые «годами не обращают внимания».
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
Яковлева отметила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики. В таком случае выздоравливает до 84% больных. Однако, посетовала хирург-онколог, только треть заболеваний диагностируется на начальной стадии.Говорит Москва10:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Общество
В «лубянском стрелке» усмотрели националиста
Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
Политика
Порошенко потребовал санкций за прямые поставки газа из России
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Кино
Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий
Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» под руководством Моуринью
Общество
Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Политика
Импичмент Трампу: результат предрешен
По опросам видно, как увеличивается число тех, кто против импичмента и одобряет работу Трампа.
Политика
США провалили миссию по уничтожению «Северного потока — 2»
Вашингтон провалил миссию по «уничтожению» этого проекта. Решение Соединённых Штатов, конечно, привело к некоторым последствиям.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Футбол
«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии
В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.
Политика
Греция готовит выдачу Винника в США
Защита Винника обжаловала это решение греческого Минюста. В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США.
Авто
Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж
Напомним, "бюджетная версия" Kia Sportage доступна только на китайском рынке.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе
В субботу, 21 декабря, вооруженные силы Сирии отбили атаку группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью около 100 человек на населённый пункт Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.
Космос
Южноуральские ученые создают ракетный комплекс нового поколения
Кино
Премьера «Ведьмака» прошла на Netflix
20 декабря на потоковом сервисе Netflix стартовал показ фэнтезийного сериала «Ведьмак», который назвали самым ожидаемым в 2019 году.
Здоровье
Три правила для оздоровления кишечника назвала врач
Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Общество
Власти отреагировали на неоднозначную форму катка в Новосибирске
Главный городской каток открыли около оперного театра в Новосибирске в начале недели, но только сейчас на его форму обратили внимание благодаря снимкам, сделанным с высоты фотографом Славой Степановым.
Недвижимость
Вторичный рынок застыл в ожидании
Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Общество
Драгоценности Людмилы Зыкиной ушли с молотка за миллионы рублей
Главный лот аукциона — любимые серьги певицы с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами — ушел с молотка за 2,3 миллиона рублей, превысив таким образом стартовую цену более чем в два раза.
Шоу-бизнес
Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера
Алина Астровская обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на которой позирует в облегающей водолазке без бюстгальтера.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.