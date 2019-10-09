Игры

Российская газетаРоссийская газетаНазваны системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

Как сообщалось ранее, компания Rockstar Games анонсировала выход консольного эксклюзива Red Dead Redemption 2 для ПК. В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Red Dead Redemption 2 – Раскрыты требования к ПК для запуска игры

Srnsk12:10

Red Dead Redemption 2 на РС: особенности и первые скриншоты

Игромания.ру13:04

9 культовых старых игр, которые можно скачать на iOS и Android

Playboyrussia.com06 октября в 08:02

Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

Российская газета06:55

Red Dead Redemption 2: системные требования уже известны

LoginCasino.com07:06

Версия Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров выйдет в ноябре

Афиша Daily06 октября в 20:02

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

CyberSport.ru10:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии

Евросоюз призвал Турцию «прекратить односторонние военные действия» в Сирии, так как они ставят под угрозу разгром «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России), ведут к страданиям мирных жителей и провоцируют новые потоки беженцев.
Телеканал 360° 14:36
Происшествия

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных

Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Русская Планета 04:53
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

РИА Новости 09:54
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК 09:47
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Происшествия

Автобус врезался в газопровод в Москве

Газета.Ru 13:58
Армия и оружие

Трамп заявил о вывозе пленных боевиков ИГ с севера Сирии

США проводят эвакуацию «самых опасных» пленных боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из северных районов Сирии.
РБК 16:50
Гаджеты

Электромобиль Volvo получит мультимедийную систему на Android

Компания Volvo подтвердила перевод мультимедийной системы своих автомобилей на операционную систему Android — первым ее получит электрический кроссовер Volvo XC40.
Коммерсантъ 09:13
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК 07 октября в 15:13
Здоровье

В Минздраве объяснили причины дефицита преднизолона

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина заявила, что потребность россиян в таблетках преднизолона ежегодно составляет более двух миллионов упаковок.
Газета Кемерова 10:29
Шоу-бизнес

Снимок Селены Гомес без макияжа набрал более 8-ми миллионов просмотров

Экспресс газета 14:52
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета 13:37
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Политика

Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял

Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
Политика

Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ 05:31
Политика

Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.
REGNUM 05:34
Кино

Звезда «Сватов» уходит из сериала

Газета.Ru 10:54
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 16:31
Армия и оружие

ДНР: Украина сорвала разведение войск в Петровском

Накануне.Ru 08:24
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Общество

Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне

Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag 09:09
Футбол

Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.
Нева Спорт 15:59
Происшествия

Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные

Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов.
REGNUM 08:08
Недвижимость

Стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы выросла на 10%

По состоянию на конец сентября в свободной продаже в Москве находилось только две премиальные квартиры с ценой выше $50 тыс. за кв.м. Эксперты добавили, что 45% самых дорогих премиальных квартир предлагается на первичном рынке, остальные – на вторичном.
Интерфакс вчера в 05:51
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении

Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Life.ru 07 октября в 14:36
Армия и оружие

Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами

URA.Ru вчера в 20:46
Здоровье

Что покажут ивановскому губернатору в Белгородской области

Как известно, губернатор Ивановской области проведет сегодняшний день, 8 октября, в Белгородской области, где поучаствует в выездном заседании рабочей группы по подготовке к заседанию Государственного совета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения».
Слухи и Факты 07 октября в 21:48
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Red Dead Redemption 2
Компьютерная игра (action-adventure)
Компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица с открытым миром, разработанная и выпущенная Rockstar Games для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Является третьей в серии Red Dead и приквелом к Red Dead Redemption.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Red Dead Redemption
Компьютерная игра (action-adventure)
Приключенческий боевик-вестерн от третьего лица с открытым миром и элементами RPG. Разработана компанией Rockstar San Diego при поддержке Rockstar North, Rockstar NYC, Rockstar Leeds, Rockstar New England и Rockstar Lincoln. Выпущена 18 мая 2010 года на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Вторая игра серии Red Dead, является духовным наследником игры 2004 года - Red Dead Revolver.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное