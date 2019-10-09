Игры
Российская газетаНазваны системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
Как сообщалось ранее, компания Rockstar Games анонсировала выход консольного эксклюзива Red Dead Redemption 2 для ПК. В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
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Версия Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров выйдет в ноябре
Афиша Daily06 октября в 20:02
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Армия и оружие
ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии
Евросоюз призвал Турцию «прекратить односторонние военные действия» в Сирии, так как они ставят под угрозу разгром «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России), ведут к страданиям мирных жителей и провоцируют новые потоки беженцев.
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Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
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Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Культура
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Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
Происшествия
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Происшествия
Автобус врезался в газопровод в Москве
Армия и оружие
Трамп заявил о вывозе пленных боевиков ИГ с севера Сирии
США проводят эвакуацию «самых опасных» пленных боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из северных районов Сирии.
Гаджеты
Электромобиль Volvo получит мультимедийную систему на Android
Компания Volvo подтвердила перевод мультимедийной системы своих автомобилей на операционную систему Android — первым ее получит электрический кроссовер Volvo XC40.
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Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
Здоровье
В Минздраве объяснили причины дефицита преднизолона
Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина заявила, что потребность россиян в таблетках преднизолона ежегодно составляет более двух миллионов упаковок.
Шоу-бизнес
Снимок Селены Гомес без макияжа набрал более 8-ми миллионов просмотров
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В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Политика
Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял
Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
Политика
Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Армия и оружие
ДНР: Украина сорвала разведение войск в Петровском
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Футбол
Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.
Происшествия
Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные
Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов.
Недвижимость
Стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы выросла на 10%
По состоянию на конец сентября в свободной продаже в Москве находилось только две премиальные квартиры с ценой выше $50 тыс. за кв.м. Эксперты добавили, что 45% самых дорогих премиальных квартир предлагается на первичном рынке, остальные – на вторичном.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении
Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Армия и оружие
Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами
Здоровье
Что покажут ивановскому губернатору в Белгородской области
Как известно, губернатор Ивановской области проведет сегодняшний день, 8 октября, в Белгородской области, где поучаствует в выездном заседании рабочей группы по подготовке к заседанию Государственного совета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения».
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.