Как сообщалось ранее, компания Rockstar Games анонсировала выход консольного эксклюзива Red Dead Redemption 2 для ПК. В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.

Армия и оружие ЕС призвал Турцию остановить операцию в Сирии Евросоюз призвал Турцию «прекратить односторонние военные действия» в Сирии, так как они ставят под угрозу разгром «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России), ведут к страданиям мирных жителей и провоцируют новые потоки беженцев.

Шоу-бизнес Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.

Происшествия Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.

Гаджеты Электромобиль Volvo получит мультимедийную систему на Android Компания Volvo подтвердила перевод мультимедийной системы своих автомобилей на операционную систему Android — первым ее получит электрический кроссовер Volvo XC40.

Здоровье В Минздраве объяснили причины дефицита преднизолона Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина заявила, что потребность россиян в таблетках преднизолона ежегодно составляет более двух миллионов упаковок.

Происшествия В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.

Политика Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.

Общество Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.

Футбол Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.

Недвижимость Стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы выросла на 10% По состоянию на конец сентября в свободной продаже в Москве находилось только две премиальные квартиры с ценой выше $50 тыс. за кв.м. Эксперты добавили, что 45% самых дорогих премиальных квартир предлагается на первичном рынке, остальные – на вторичном.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.