Политика
Газета.RuНазваны случаи ненамеренной помощи США России
Еще одна ненамеренная помощь, которую США оказали России, - торговая война между американской и китайской сторонами. Издание считает, что эта война привела к тому, что энергетические компании КНР принялись покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.
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Происшествия
В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 10 человек
Пострадавших, среди которых водитель автобуса, на месте ДТП осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали в больницы №№ 17, 21 и 22.
Российская газета 01:10
Экономика
Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора
Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с первого октября 2019 года в соответствии с указом президента.
РИА Новости вчера в 21:10
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Армия и оружие
Подсчитано, как быстро искусственный интеллект может уничтожить города
Бывший разработчик Google Лара Нолан рассказала, что оружие, обладающее искусственным интеллектом и имеющее возможность принимать решения без воздействия человека, способно уничтожить города мира буквально за несколько секунд, передаёт Lenta.Ru.
Аргументы недели 01:46
Общество
Путин оценил влияние российского аграрного сектора на мировых рынках
Президент России Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметив, что отечественный аграрный сектор наращивает своё влияние на мировых рынках, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Армия и оружие
WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости вчера в 15:38
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
ТАСС 11 октября в 08:32
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 11 октября в 12:37
Политика
Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией
Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Культура
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 11 октября в 12:44
Наука
Глобальное технологическое лидерство
В ходе форума обсудят результаты и сформируют цели технологической политики России на следующее десятилетие — в частности, предполагается сформировать стратегию НТИ на 2020–2025 годы.
Индикатор 10 октября в 04:16
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 11 октября в 01:46
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ вчера в 08:11
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Политика
Глава МИД Украины опасается отмены антироссийских санкций
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться.
Политика Сегодня вчера в 15:01
Общество
Из-за мировой нехватки сырья приостановлено производство аудиокассет
В США "Национальная аудиокомпания" объявила о приостановке производства аудиокассет из-за проблем с сырьем.
РЕН ТВ вчера в 02:44
Теннис
Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как ему удалось выйти в шестой финал подряд.
Sport.ru вчера в 08:29
Здоровье
СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ
СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru 11 октября в 20:00
Политика
Пристайко прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал разведение сил в Донбассе «горячей темой», которая вызывает много эмоций.
Политика Сегодня вчера в 14:18
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 11 октября в 21:25