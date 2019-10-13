Энергетика

Газета.RuГазета.RuНазваны случаи ненамеренной помощи США России

Еще одна ненамеренная помощь, которую США оказали России, - торговая война между американской и китайской сторонами. Издание считает, что эта война привела к тому, что энергетические компании КНР принялись покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.
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СМИ рассказали о случайной помощи США России

Коммерсантъ00:59

СМИ: санкции США увеличили влияние России в мире

URA.Ruвчера в 23:57

Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России

Известиявчера в 23:29

Названы случайно усилившие экономику России решения США

Lenta.ruвчера в 22:55

Аналитики: США ненамеренно укрепили российскую экономику

РЕН ТВвчера в 21:33

Американский журнал рассказал о невольной помощи США экономике РФ

News.ruвчера в 21:20

National Interest рассказал, как США случайно помогли России стать сильнее

РИА Новостивчера в 20:29
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Хоккей

Гол Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Нэшвилл»

Игра завершилась со счётом 7:4. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился голом в ворота «Нэшвилла» и результативной передачей.
Чемпионат вчера в 20:59
Гаджеты

Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10

Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
Профиль вчера в 12:46
Происшествия

ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета вчера в 01:55
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru 11 октября в 05:12
Армия и оружие

Путин заявил, что Россия создаст комплексы, преодолевающие любую ПРО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Суть событий вчера в 09:31
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 23:45
Единоборства

Немков победил Карвалью на турнире Bellator 230

Спорт-Экспресс вчера в 16:59
Единоборства

Усик победой дебютировал в супертяжелом весе

Уже в седьмом раунде боец из США запросил остановку боя. Таким образом, дебют Усика в супертяжелом весе состоялся успешно.
Газета.Ru 00:35
Политика

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском вчера в 09:07
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Футбол

Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву

Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».
Чемпионат вчера в 17:00
Армия и оружие

Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат

Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
RT на русском вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Пятый канал 11 октября в 14:30
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Армия и оружие

В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

РИА Новости вчера в 22:12
Происшествия

В Брянске нашли забетонированное тело мужчины

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
Политика

В Польше начались парламентские выборы

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные парламентские выборы.
РИА Новости 01:08
Космос

Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата

Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости вчера в 15:38
Космос

Астроном проверил возможность жизни на орбите черной дыры

Территория новостей 10 октября в 08:49
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

RT на русском вчера в 21:11
Общество

Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам

Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Религия

Что запрещено делать в день Михаила, 13 октября

Сегодня православные волгоградцы отмечают праздник святого Михаила. Из нашего материала вы узнаете, как нужно вести себя в этот день.
Волга-Медиа 00:40
Общество

В США нашли рыбу, способную выжить без воды

В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Ореанда-Новости 11 октября в 11:51
Наука

Климат будущего

Основная моя работа посвящена изучению климата, царившего на нашей планете в прошлом, по ледяным кернам Антарктиды.
Новости Югры 10 октября в 01:54
Политика

Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией

"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Транспорт

Какие улицы перекроют в Липецке в воскресенье и как объехать

КП - Липецк 10 октября в 09:23
Армия и оружие

Американский военный беспилотник сдуло ветром во время испытаний

Американский военный беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie, который должен был стать ведомым напарником истребителя F-35 Lightning II, сдуло ветром в ходе третьего испытательного полета.
Известия вчера в 18:43
Гаджеты

Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса

Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Дни24 вчера в 00:00
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