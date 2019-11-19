Россия играла с Бельгией в текущем отборочном турнире и оба раза проиграла с общим счетом 2:7. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы. Жеребьевка группового турнира, которая определит заключительного соперника сборной России, состоится 30 ноября в Бухаресте.

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

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