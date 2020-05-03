Академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как уберечься от заражения коронавирусом через воду и продукты. Заражение коронавирсом через еду и воду нельзя исключить, предупредила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

с чего всё началось

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что невозможно исключить ни один из путей передачи коронавируса, вместе с тем процесс заражения через еду остается дискуссионным.

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