Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.

с чего всё началось

Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU. По его словам, россиянам стоит рассмотреть варианты с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и банковскими вкладами.

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