Экономика
Lenta.ruНазваны способы накопить на безбедную старость
Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU. По его словам, россиянам стоит рассмотреть варианты с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и банковскими вкладами.
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с чего всё началось
Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.URA.Ru12:40
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Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке намерены демонтировать.
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Экономика
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Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.
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С начала пандемии умерли после заражения коронавирусом или от осложнений из-за заболевания 456 973 человека (+6 271 летальный исход за сутки).
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В июле россияне могут не бояться повторения заморозков.
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Общество
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Комсомольская правда 19 июня в 13:48
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Релиз одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября.
Народные новости 18 июня в 18:52
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Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
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Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране
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18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
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Болтон заявил о поддержке Байдена на выборах президента США
Экс-помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на выборах президента страны проголосует за политика-демократа Джо Байдена, сообщает The Telegraph.
Аргументы и Факты 21:57
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Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
Экономика
Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год
Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.
Известия 22:16
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
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Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия 19:05
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике
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Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, почему актер, изрядно выпив в баре, решил сесть за руль.
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Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
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Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
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С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
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Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
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Лысенков отрекся от слов о решении вырезать Ефремова из сериала
Ранее актер рассказал, что продюсеры картины приняли решение ее доснять и утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста.
Lenta.ru 16:34