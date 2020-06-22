Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны способы накопить на безбедную старость

Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU. По его словам, россиянам стоит рассмотреть варианты с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и банковскими вкладами.
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с чего всё началось

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.
URA.Ruвчера в 12:40

Подробнее о событии

Экономист перечислил четыре способа получения дополнительного дохода к пенсии

Слово и Деловчера в 16:40

Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость

Pravda.Ruвчера в 23:16

Названы способы накопить на безбедную старость

Lenta.ruвчера в 20:36

Экономист рассказал о четырех способах накопить на большую пенсию в России

ФАНвчера в 17:28

Как скопить большую пенсию? Экономист дал рисковые, но работающие способы

Царьград01:28

Экономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию

Народные новостивчера в 16:25

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

URA.Ruвчера в 12:40
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Технологии

В Китае начались испытания левитирующего поезда

ИА Красная Весна вчера в 12:59
Армия и оружие

В России появится новый автомобиль дистанционного разминирования

Как сообщает телеканал «Звезда», со ссылкой на свои источники, в настоящий момент российские военные инженеры занимаются созданием новейшего автомобиля дистанционного разминирования.
ГЛАС.RU 01:00
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
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Космос

NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна

Piter.tv 19 июня в 03:35
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще более тысячи пациентов

Интерфакс вчера в 02:57
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Кино

Сценарист «Мстителей: Финал» ответил, почему Капитан Америка смог вызвать молнию

В разговоре с Slash Film сценарист «Финала» Кристофер Маркус признал, что допустил ошибку и сделал это сознательно: Было много споров, поскольку в «Рагнарёке» четко показали, что Тор может вызывать молнии без использования Мьёльнира.
Popcornnews.ru 02:00
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
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Политика

Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию

Президент заявил об этом после посещения базы египетских ВВС в районе границы с Ливией.
Известия 20 июня в 22:07
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Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

РБК вчера в 21:04
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 20 июня в 17:49
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Игры

Глава Larian не исключил выход Baldur’s Gate 3 на консолях, но не в ближайшее время

В рамках трансляции D&D Live 2020 студия Larian продемонстрировала почти полтора часа геймплея Baldur’s Gate 3. Презентация позволяет оценить прогресс проекта по сравнению с февральской сборкой.
3DNews 02:12
Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников

Поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас.
Коммерсантъ 01:40
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Происшествия

На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело

Массовая драка нескольких десятков мужчин в Норильске обернулась уголовным делом о хулиганстве, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.
Вести.Ru 01:49
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Шоу-бизнес

Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело вчера в 06:45
Культура

Создатели «Зверополиса» работают над новым мультфильмом о волшебниках

Авторы мультфильма "Зверополис" студии Walt Disney Байрон Ховард и Джаред Буш готовят новый анимационный проект, передает РИА Новости со ссылкой на Collider.
Ревизор.ру вчера в 00:45
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Кино

Алексей Учитель сообщил о завершении съемок фильма о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель, создавший два документальных фильма, в которых фигурирует Виктор Цой ("Рок" и "Последний герой"), завершает работу над новой картиной под названием "Цой".
ТАСС вчера в 10:28
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 06:50
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Происшествия

В Астрахани мать призналась в убийстве 12-летнего сына

Znak.com вчера в 07:38
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Здоровье

В Мурманской области от коронавируса вылечили 70% пациентов

В Мурманской области с начала эпидемии коронавирусом заразились 4516 человек, из которых почти 70%, или 3075 человек, уже выздоровели.
DP.RU 02:05
Экономика

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 02:00
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Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
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Общество

Пенсионеры получат доплату к пенсии с 1 августа

С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат доплату к пенсии, сообщили в ПФР.
Комсомольская правда 19 июня в 13:48
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Политика

Белый дом начал подготовку ко второй волне коронавируса в США

Американская администрация готовится ко второй волне распространения коронавируса нового типа осенью этого года.
Известия 01:21
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
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