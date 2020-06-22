Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны способы накопить на безбедную старость

Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU. По его словам, россиянам стоит рассмотреть варианты с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и банковскими вкладами.
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с чего всё началось

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. Такие советы озвучил URA.RU экономист Константин Юрченко.
URA.Ruвчера в 12:40

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Экономист рассказал о четырех способах накопить на большую пенсию в России

ФАНвчера в 17:28

Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость

Pravda.Ruвчера в 23:16

Названы способы накопить на безбедную старость

Lenta.ruвчера в 20:36

Как скопить большую пенсию? Экономист дал рисковые, но работающие способы

Царьград01:28

Экономист перечислил четыре способа получения дополнительного дохода к пенсии

Слово и Деловчера в 16:40

Экономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию

Народные новостивчера в 16:25

Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию

URA.Ruвчера в 12:40
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Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.
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Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:36
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ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе

О точных сроках появления приставки в продажи пока что не сообщается, равно как и о цене.
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Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса

Национальная служба новостей вчера в 03:56
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Гаджеты

Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299

Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299. neowin.net Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию.
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
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Общество

Власти Москвы создали онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi

Интерактивная карта, где отмечены точки доступа к бесплатному Wi-Fi на улицах и в парках Москвы, доступна на сайте mos.ru.
Известия 01:25
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и мать Тимати отписались друг от друга в Instagram

Правда, после совместного досуга Анастасия Решетова и Симона Юнусова отписались друг от друга в Instagram.
Территория новостей 20 июня в 10:58
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Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз

До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 17:36
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Общество

В Роскачестве рассказали, как снизить калорийность окрошки

Москва, 22 июня 2020, 09:23 — REGNUM Значительная доля калорий в окрошке приходится на докторскую колбасу или ветчину, их можно заменить отварным филе курицы или индейки.
REGNUM 02:23
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию

Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru вчера в 01:51
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Наука

Риск смерти от коронавируса увеличивает высокий уровень кортизола

Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com 19 июня в 07:58
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Здоровье

Доктор Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

Для людей, пытающихся похудеть, важно знать, какие продукты могут снизить уровень холестерина в крови.
Что происходит 02:13
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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета вчера в 07:37
Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости вчера в 15:57
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Культура

В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить

Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
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Авто

Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня вчера в 11:55
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Экономика

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли.
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Фигурное катание

Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике

Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.
АиФ Удмуртия вчера в 21:57
Происшествия

На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию

Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru вчера в 13:02
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В «Список памяти» включили 3 врачей из Калужской области

Имена троих врачей из Калужской области значатся в «Списке памяти» по состоянию на утро понедельника, 22 июня.
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Xiaomi профинансирует выпуск компактного проектора Full HD за $85

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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 20 июня в 10:00
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
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Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
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Власти Индонезии проверят возможную утечку данных 230 тысяч заболевших COVID

Ранее в СМИ появилась информация, что хакер взломал базу правительства с данными 230 тысяч человек, прошедших тест на COVID-19, и выставил ее на продажу на платформе Raid Forums за $300.
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Двое детей попали под электричку в Подмосковье

Электричка, следовавшая из Москвы в сторону Каширы, сбила двух детей.
Российская газета вчера в 15:07
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Опубликован новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

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