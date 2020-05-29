Постепенно начинают открываться и другие столичные заведения и общественные места. «Вечерняя Москва» поговорила с клиническим фармакологом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным о том, как себя вести в общественных местах, чтобы не заразиться коронавирусом.

с чего всё началось

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

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