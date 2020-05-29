Коронавирус
ИзвестияНазваны способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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с чего всё началось
Постепенно начинают открываться и другие столичные заведения и общественные места. «Вечерняя Москва» поговорила с клиническим фармакологом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным о том, как себя вести в общественных местах, чтобы не заразиться коронавирусом.Вечерняя Москвавчера в 10:18
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