Коронавирус

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С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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с чего всё началось

Врач предупредил о скрытой угрозе заражения COVID в ТЦ и салонах красоты

Постепенно начинают открываться и другие столичные заведения и общественные места. «Вечерняя Москва» поговорила с клиническим фармакологом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным о том, как себя вести в общественных местах, чтобы не заразиться коронавирусом.
Вечерняя Москвавчера в 10:18

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Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

Известиявчера в 23:33

Перечислены способы избежать заражения коронавирусом в общественных местах

Lenta.ru01:28

Как избежать заражения коронавирусом в общественных местах

Московский Комсомолец02:02

Врач рассказал, как избежать заражения коронавирусом в общественных местах

Газета.Ru00:28

Как избежать заражения в общественных местах во время коронавируса, рассказал врач

Комсомольская правда02:03

Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах

РИА Новостивчера в 22:18

Врач предупредил о скрытой угрозе заражения COVID в ТЦ и салонах красоты

Вечерняя Москвавчера в 10:18
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Политика

В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии

РИА Новости 03:19
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Общество

За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса

8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37
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Шоу-бизнес

Моргенштерн показал, как изменился за год. Результаты впечатляют

Рэпер похудел более чем на 20 килограмм Сегодня утром российский рэпер Моргенштерн показал своим подписчикам "порцию утренней мотивации".
SM News вчера в 07:15
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Политика

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

RT на русском вчера в 17:57
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Общество

Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс вчера в 13:02
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Космос

В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon

Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
1,4K
Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Общество

Академик РАН рассказал о вреде длительного ношения масок и перчаток

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сообщил «Интерфаксу», что ношение перчаток и масок провоцирует грибковые заболевания и аллергические заболевания, а также повышает риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы.
Дождь вчера в 06:11
1K
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,7K
Общество

В России выявили еще 8572 новых случая заражения коронавирусом

В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8572.
Профиль 03:42
Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
13
Общество

В Саратовской области зарегистрировали еще 94 случая коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигли 2 840 человек. За сутки инфекцию выявили у 94 человек.
Общественное мнение 02:10
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Общество

В России за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

За минувшие сутки в России скончались 174 пациента с подтвержденной инфекцией. Это рекордное количество за все время эпидемии в стране.
Gazeta.SPb 26 мая в 04:34
Общество

Режим самоизоляции в Томской области продлят до 15 июня

По решению губернатора Сергея Жвачкина действующий в Томской области режим самоизоляции продлят до 15 июня.
Вести.Ru 02:23
14
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
1
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit.
РИА Новости 02:28
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Здоровье

Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием

Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе.
Newsroom24 вчера в 10:30
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Футбол

Вальдес возглавил клуб 4-го дивизиона чемпионата Испании

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес стал новым главным тренером клуба «Орта» из 4-го испанского дивизиона.
Матч ТВ 01:37
Политика

Посол РФ заявил о попытках США сделать космос сферой боевых действий

REGNUM 03:17
Происшествия

СК предъявил обвинение фигурантам дел о реабилитации нацизма

СК России предъявил обвинения еще трем фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма во время онлайн-акции "Бессмертный полк", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 10:17
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Общество

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
14
Общество

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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