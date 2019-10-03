ЖКХ
ИзвестияНазваны способы сэкономить на оплате отопления
Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ. По словам замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, самым эффективным способом экономии является установка индивидуального счетчика тепла.
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с чего всё началось
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жители российских городов в начале осени с нетерпением ждут, когда в домах включат центрально отопление, но после того как это случится, даже кратковременное возвращение теплой погоды заставляет большинство из них испытывать неудобства и приводит к лишним расходам.РИА Новостивчера в 20:40
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