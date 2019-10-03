ЖКХ
REGNUMНазваны способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
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с чего всё началось
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жители российских городов в начале осени с нетерпением ждут, когда в домах включат центрально отопление, но после того как это случится, даже кратковременное возвращение теплой погоды заставляет большинство из них испытывать неудобства и приводит к лишним расходам.РИА Новостивчера в 20:40
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Политика
Пушков прокомментировал реакцию CNN на шутку Путина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию американского телеканала на шутку российского президента Владимира Путина по поводу якобы имеющегося у Москвы намерения вмешиваться в выборы в США.
Известия 08:20
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Экономика
Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook
Европейские офисы Google, Facebook, Microsoft на данный момент зарегистрированы в Ирландии.
Коммерсантъ 02:31
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU 01 октября в 23:54
Политика
Путин назвал Иорданию очень важным партнёром России
«Иордания всегда была для нас очень важным партнёром на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами», — цитирует президента России Интерфакс.
RT на русском 08:03
Политика
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Великобритания внесла поправки в "Закон об экспорте", которые снимают некоторые ограничения на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020.
РИА Новости 06:55
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК 07:14
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Кино
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»
Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов.
Российская газета 08:13
Космос
NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе
Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск вчера в 10:36
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
Потерявшийся в тувинской тайге 12-летний мальчик обнаружен живым.
RT на русском 02:11
Культура
В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ
Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
ТАСС 01 октября в 17:12
Происшествия
В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»
Известия 08:27
Автоспорт
Этап немецкой гонки DTM в 2020 году пройдет под Петербургом
Россия в 2020 году примет один из этапов гоночной серии DTM. Соревнования пройдут на автодроме «Игора-драйв» под Петербургом.
Gazeta.SPb 07:16