МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жители российских городов в начале осени с нетерпением ждут, когда в домах включат центрально отопление, но после того как это случится, даже кратковременное возвращение теплой погоды заставляет большинство из них испытывать неудобства и приводит к лишним расходам.

с чего всё началось

В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

Названы способы сэкономить на оплате отопления в России

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