ЖКХ

REGNUMREGNUMНазваны способы сэкономить на оплате отопления в России

В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
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Эксперты рассказали, как можно сэкономить в России на оплате отопления

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жители российских городов в начале осени с нетерпением ждут, когда в домах включат центрально отопление, но после того как это случится, даже кратковременное возвращение теплой погоды заставляет большинство из них испытывать неудобства и приводит к лишним расходам.
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Эксперты рассказали россиянам, как сэкономить на оплате отопления

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Российская газета01:23

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Известиявчера в 21:51

Эксперты дали советы, как сэкономить на оплате услуг отопления

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