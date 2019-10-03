ЖКХ
REGNUMНазваны способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
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с чего всё началось
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жители российских городов в начале осени с нетерпением ждут, когда в домах включат центрально отопление, но после того как это случится, даже кратковременное возвращение теплой погоды заставляет большинство из них испытывать неудобства и приводит к лишним расходам.РИА Новостивчера в 20:40
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Единоборства
Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко
Российская газета 06:40
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Политика
Казанский Кремль ответил Соловьеву, оскорбившему татарстанца
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала резкий выпад федерального ведущего Владимира Соловьева, который накануне, в эфире одной из радиостанций, назвал татарстанца «мразью».
Kazanfirst.ru 04:40
Общество
Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 01 октября в 05:43
Финансы
ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.
Российская газета 06:27
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com вчера в 23:46
Армия и оружие
Удары Израиля по Сирии дестабилизируют ситуацию, заявил Лавров
"Что касается произвольных воздушных ударов Израиля по сирийской территории, то мы никогда не скрывали негативного отношения к подобным действиям, которые дополнительно дестабилизируют обстановку, могут привести к эскалации и даже выходу ситуации из-под контроля", - заявил глава МИД России в интервью арабоязычным СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.
РИА Новости 06:51
Политика
Путин отправил в отставку главу ФСИН
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Коммерсантъ 06:44
Общество
Эксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления
Российская система качества (Роскачество) исследовала лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности, сообщается 3 октября на сайте организации.
REGNUM 02:31
Происшествия
Полицейские признались в убийстве задержанного
По версии следствия, 26 сентября около 1 часа ночи стражи порядка задержали за совершение административного правонарушения 41-летнего мужчину, применив к нему физическую силу и специальные средства (браслеты наручные).
Регион 64 вчера в 10:05
Политика
ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР
«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.
RT на русском 06:45
Политика
«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа
Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня 06:40
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Экономика
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
Коммерсантъ 05:37
Футбол
«Лугано» – «Динамо»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.
ODDS.ru вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
РИА Новости вчера в 10:30
Происшествия
В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС
Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
Известия 06:33
Общество
Стало известно о штурме АЭС сверхсекретным советским спецназом
Лучшие оперативники со всего Советского Союза, которые попадали в сверхсекретную школу подготовки спецназа — Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ, проходили подготовку на действующих ядерных объектах СССР.
Lenta.ru 06:32
Шоу-бизнес
Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже
Gazeta.SPb 01 октября в 13:52
Политика
Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой региона
Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали главой региона Казбека Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Гаджеты
В России презентовали кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global вывела на российский рынок кнопочную модель телефона Nokia 2720 Flip.
RuNews24.ru 04:16
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей за колдовство
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова стала жертвой интернет-мошенников, предлагающих оккультные услуги.
Известия 06:29
Гаджеты
Microsoft представила массу продуктов под маркой Surface
Microsoft обещает массу оптимизаций для нового чипа, так что плюсы от сотрудничества наверняка почувствуют и владельцы других чипов Ryzen.
3DNews вчера в 17:30
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 18:13
Экономика
Туроператор «Библио-Глобус» отказался от продажи Thomas Cook
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что ситуация с туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».
RT на русском 01:20
Политика
Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили в финансировании терроризма
Владельцу телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявлены обвинения по статье о финансировании терроризма и легализации средств, передает ТАСС.
BFM.ru 06:26