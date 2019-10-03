ЖКХ

REGNUMREGNUMНазваны способы сэкономить на оплате отопления в России

В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали, как можно сэкономить в России на оплате отопления

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Жители российских городов в начале осени с нетерпением ждут, когда в домах включат центрально отопление, но после того как это случится, даже кратковременное возвращение теплой погоды заставляет большинство из них испытывать неудобства и приводит к лишним расходам.
РИА Новостивчера в 20:40

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Россиянам рассказали о способах сэкономить на оплате отопления

Московский Комсомолец02:39

Названы способы сэкономить на оплате отопления

Известиявчера в 21:51

Эксперты рассказали россиянам, как сэкономить на оплате отопления

Life.ru02:03

Названы способы сэкономить на оплате отопления

Российская газета01:23

Эксперты дали советы, как сэкономить на оплате услуг отопления

RT на русском00:51

Названы способы сэкономить на оплате отопления

Lenta.ru00:43

Эксперт назвала способы сэкономить на оплате отопления

РБК02:23
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Единоборства

Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко

Российская газета 06:40
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Культура

Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Космос

Доказана крупнейшая глобальная катастрофа в истории человечества

Lenta.ru 01:37
Политика

Казанский Кремль ответил Соловьеву, оскорбившему татарстанца

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала резкий выпад федерального ведущего Владимира Соловьева, который накануне, в эфире одной из радиостанций, назвал татарстанца «мразью».
Kazanfirst.ru 04:40
Общество

Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми

44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 01 октября в 05:43
Финансы

ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.
Российская газета 06:27
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»

Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com вчера в 23:46
Армия и оружие

Удары Израиля по Сирии дестабилизируют ситуацию, заявил Лавров

"Что касается произвольных воздушных ударов Израиля по сирийской территории, то мы никогда не скрывали негативного отношения к подобным действиям, которые дополнительно дестабилизируют обстановку, могут привести к эскалации и даже выходу ситуации из-под контроля", - заявил глава МИД России в интервью арабоязычным СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.
РИА Новости 06:51
Политика

Путин отправил в отставку главу ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Коммерсантъ 06:44
Общество

Эксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления

Российская система качества (Роскачество) исследовала лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности, сообщается 3 октября на сайте организации.
REGNUM 02:31
Происшествия

Полицейские признались в убийстве задержанного

По версии следствия, 26 сентября около 1 часа ночи стражи порядка задержали за совершение административного правонарушения 41-летнего мужчину, применив к нему физическую силу и специальные средства (браслеты наручные).
Регион 64 вчера в 10:05
Политика

ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР

«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.
RT на русском 06:45
Политика

«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа

Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня 06:40
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

BFM.ru 04:49
Экономика

Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей

Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
Коммерсантъ 05:37
Футбол

«Лугано» – «Динамо»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы

«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.
ODDS.ru вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

РИА Новости вчера в 10:30
Происшествия

В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
Известия 06:33
Общество

Стало известно о штурме АЭС сверхсекретным советским спецназом

Лучшие оперативники со всего Советского Союза, которые попадали в сверхсекретную школу подготовки спецназа — Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ, проходили подготовку на действующих ядерных объектах СССР.
Lenta.ru 06:32
Происшествия

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

RT на русском 06:03
Шоу-бизнес

Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Gazeta.SPb 01 октября в 13:52
Политика

Парламент Кабардино-Балкарии избрал Казбека Кокова главой региона

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали главой региона Казбека Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Гаджеты

В России презентовали кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

Компания HMD Global вывела на российский рынок кнопочную модель телефона Nokia 2720 Flip.
RuNews24.ru 04:16
Происшествия

Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей за колдовство

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова стала жертвой интернет-мошенников, предлагающих оккультные услуги.
Известия 06:29
Гаджеты

Microsoft представила массу продуктов под маркой Surface

Microsoft обещает массу оптимизаций для нового чипа, так что плюсы от сотрудничества наверняка почувствуют и владельцы других чипов Ryzen.
3DNews вчера в 17:30
Политика

Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 18:13
Экономика

Туроператор «Библио-Глобус» отказался от продажи Thomas Cook

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что ситуация с туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».
RT на русском 01:20
Политика

Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили в финансировании терроризма

Владельцу телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявлены обвинения по статье о финансировании терроризма и легализации средств, передает ТАСС.
BFM.ru 06:26
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