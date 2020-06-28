ЖКХ

Lenta.ruLenta.ruНазваны способы сэкономить на услугах ЖКХ

Эксперт пояснил, что это чревато как авариями и чрезвычайными происшествиями, так и штрафами по статье «Хищение ресурсов». С 1 июля в России жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожают на четыре процента.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон.
ПРАЙМвчера в 19:05

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Эксперт рассказал, как сократить затраты на ЖКХ

Московский Комсомолецвчера в 19:38

Россиянам рассказали о способах сэкономить на услугах ЖКХ

Телеканал 360°вчера в 21:24

Эксперт рассказал, как в два раза сократить траты на услуги ЖКХ

ТК Звездавчера в 20:17

Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ

Известиявчера в 20:08

Россиянам назвали способы экономии услуг ЖКХ

URA.Ruвчера в 20:08

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

РИА Новости00:51

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ

ПРАЙМвчера в 19:05
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Политика

Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru 26 июня в 09:10
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Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
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Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Газета.Ru 04:18
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Кино

Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года

Российская газета 26 июня в 14:55
Происшествия

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»

28 июня в Норильске в районе фабрики произошел сброс отходов, это обнаружили активисты «Гринписа», бывший сотрудник норильского Роспотребнадзора и корреспондент «Новой газеты».
РБК 04:40
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,1K
Общество

У северных границ России нашли повышенную радиацию

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
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Общество

На Украине отметили антирекорд по госпитализированным с коронавирусом

На Украине зафиксировано наибольшее с начала пандемии число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.
RT на русском 05:56
Футбол

Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".
Газета.Ru вчера в 13:27
Происшествия

Под Калининградом за нарушение границы был задержан гражданин Болгарии

Калининград, 28 июня 2020, 12:14 — REGNUM Гражданин Болгарии, пытавшийся незаконно пересечь границу с Польшей, был задержан сотрудниками пограничной службы под Калининградом.
REGNUM 05:14
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
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Футбол

Ганчаренко вернулся к исполнению обязанностей главного тренера ЦСКА

РИА Новости 05:26
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Теннис

В Хорватии пожелали смерти Джоковичу

Неизвестные оставили грубое послание первой ракетке мира Новаку Джоковичу на одной из стен улицы хорватского Сплита, сообщает Dalmatinski Portal.
Газета.Ru 06:32
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Общество

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
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Политика

Владимир Путин рассказал, как защищается от коронавируса

Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» рассказал, как защищается от коронавируса.
Нижний Новгород on-line 06:49
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 001 527, следует из актуальных данных университета Джонса Хопкинса.
РБК 06:59
1
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
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Шоу-бизнес

Шнуров прокомментировал уголовные дела Ефремова и Серебрянникова

Соловей.Инфо 04:16
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Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

РБК вчера в 21:25
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Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Известия вчера в 15:41
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Футбол

Памятник Черенкову установили на Троекуровском кладбище

Газета.Ru 06:48
Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
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Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве

Коммерсантъ 06:15
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Политика

Путин считает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин считает, что Российская Федерация справится с неблагоприятной эпидемиологичской и экономической ситуацией с минимальными потерями, сообщает kp.ru.
РИАМО 06:37
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки

Известия 01:07
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
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