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Российская газета

Названы способы сохранения и увеличения рублевых сбережений

Финансист отметила, что имея финансы в запасе можно рассматривать долгосрочные способы защиты и умножения своих денежных средств. В меньшем количестве эти средства лучше всего хранить в акциях и в большем количестве в облигациях, добавила Тарасова.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда лучше хранить деньги в рублях

Например, если вы получаете 70 тыс рублей в месяц, а тратите 35 тыс рублей, то в резерве стоит иметь как минимум 105 000 рублей. Эти деньги лучше всего хранить в рублях, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.
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