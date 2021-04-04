Названы способы сохранения и увеличения рублевых сбережений
"Финансовая подушка безопасности" – важная часть планирования семейного и личного бюджета.
Хранить сбережения можно на накопительном счете в банке или с помощью дебетовых карт с процентами на остаток.
Имея постоянную "подушку безопасности", можно рассматривать долгосрочные способы защиты и умножения денежных средств.
С чего всё началось
Эксперт рассказал, когда лучше хранить деньги в рублях
Например, если вы получаете 70 тыс рублей в месяц, а тратите 35 тыс рублей, то в резерве стоит иметь как минимум 105 000 рублей. Эти деньги лучше всего хранить в рублях, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.
ПРАЙМ19:02