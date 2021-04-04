Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета

Названы способы сохранения и увеличения рублевых сбережений

"Финансовая подушка безопасности" – важная часть планирования семейного и личного бюджета.
РИА Новости
В среднем, размер резерва может составить 100 тысяч рублей.
Российская газета
Хранить сбережения можно на накопительном счете в банке или с помощью дебетовых карт с процентами на остаток.
Телеканал 360°
Имея постоянную "подушку безопасности", можно рассматривать долгосрочные способы защиты и умножения денежных средств.
РИА Новости
Московский Комсомолец
Вечерняя Москва
ПРАЙМ
ИнфоСМИ
РИА Новости
News.ru
Телеканал 360°
Lenta.ru
С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда лучше хранить деньги в рублях

Например, если вы получаете 70 тыс рублей в месяц, а тратите 35 тыс рублей, то в резерве стоит иметь как минимум 105 000 рублей. Эти деньги лучше всего хранить в рублях, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Названы способы сохранения и увеличения рублевых сбережений

Российская газета21:47

Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях

РИА Новости19:17

Назван способ защитить и приумножить сбережения в рублях

News.ru20:20

Аналитик назвал способ избежать банкротства и нищеты

Московский Комсомолец19:58

Названы способы защитить и преумножить сбережения в рублях

Телеканал 360°19:58

Россиянам назвали выгодные способы хранить деньги

Lenta.ru21:10

Эксперт рассказал, когда лучше хранить деньги в рублях

ПРАЙМ19:02
Интересное

Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,4-1,34%

Целевые диапазоны закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3515-3555 пунктов, а также 75,90-76,75 рубля и 89,15-90,15 рубля соответственно.
ТАСС1 апреля в 12:30

В Италии оценили вероятность войны из-за Украины

Итальянское издание Scenarieconomici опубликовало материал об эскалации конфликта в Донбассе, а также рассказало о росте напряженности в Европе из-за полетов военной авиации НАТО и России, задав вопрос читателям, готовы ли они принять участие в случае войны Североатлантического альянса против РФ.
Известиявчера в 13:21

Киев отказывается вести переговоры по Донбассу при участии нового представителя ДНР

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев не будет вести переговоры по ситуации на востоке страны с участием нового представителя общественности самопровозглашенной ДНР Майей Пироговой.
Коммерсантъ19:25

Работа по созданию ракеты «Кедр» начнется в 2023–2024 годах

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал изданию ТАСС о том, что в 2023–2024 годах в России начнутся опытно-конструкторские работы по созданию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Кедр».
Центральная Служба Новостейвчера в 01:27