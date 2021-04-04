Например, если вы получаете 70 тыс рублей в месяц, а тратите 35 тыс рублей, то в резерве стоит иметь как минимум 105 000 рублей. Эти деньги лучше всего хранить в рублях, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.

ПРАЙМ 19:02