Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета

Названы способы сохранения и увеличения рублевых сбережений

Финансист отметила, что имея финансы в запасе можно рассматривать долгосрочные способы защиты и умножения своих денежных средств. В меньшем количестве эти средства лучше всего хранить в акциях и в большем количестве в облигациях, добавила Тарасова.В источнике
Комсомольская правда
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
Молва
Вечерняя Москва
Deita.ru
ИнфоСМИ
РИА Новости
ФАН
FBM.ru
Mockva.ru
ТК Звезда
Life.ru
Экономика сегодня
Профиль
Дни24
Live24
Национальная служба новостей
News.ru
РЕН ТВ
Телеканал 360°
URA.Ru
Lenta.ru
С чего всё началось

Эксперт рассказал, когда лучше хранить деньги в рублях

Например, если вы получаете 70 тыс рублей в месяц, а тратите 35 тыс рублей, то в резерве стоит иметь как минимум 105 000 рублей. Эти деньги лучше всего хранить в рублях, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Аналитик объяснила, зачем нужна финансовая «подушка безопасности»

Комсомольская правда22:41

Аналитик раскрыл лучшие способы хранения и приумножения денег

Московский Комсомолец23:17

Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях

РИА Новости19:17

Россиянам назвали выгодные способы хранить деньги

Lenta.ru21:10

Названы способы защитить и преумножить сбережения в рублях

Телеканал 360°19:58

Названы способы сохранения и увеличения рублевых сбережений

Российская газета21:47

Эксперт рассказал, когда лучше хранить деньги в рублях

ПРАЙМ19:02
Интересное

Китайский 7-нм графический процессор Big Island почти готов к массовому производству

Представители корпорации Tianshu Zhixin из КНР сообщили, что в скором времени начнется массовый выпуск графических чипов Big Island, которые предназначены для систем обработки информации.
Discover24вчера в 07:52

В Армении заявили о пике третьей волны коронавируса

Армения переживает пик третьей волны коронавируса, заявила заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Гаяне Саакян, 3 апреля сообщает агентство Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства.
ИА Красная Весна02:03

Эксперт рассказал, смогут ли христиане праздновать Пасху в один день

Рассчитывать на единый день празднования Пасхи православными и католиками не стоит, так как это "больной вопрос" для церквей, несмотря на надежды некоторых священнослужителей и верующих, считает ответственный секретарь "Католической энциклопедии", религиовед Алексей Юдин.
РИА Новости00:00

Актриса Анастасия Заворотнюк может снова начать сниматься в кино после тяжелой болезни

Говоря о возвращении артистки к полноценной жизни, профессор выразил мнение, что Заворотнюк уже не сможет вернуться к карьере актрисы, хотя он не исключает что она сможет появляться в эпизодических ролях.
Мой Брянсквчера в 01:25

На Сахалине семь человек на снегоходе провалились под лед

"Сегодня днём, оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на озере Тунайча (Корсаковский район) под лед провалился снегоход с санями, на котором находились семь человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru01:59