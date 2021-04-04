Финансист отметила, что имея финансы в запасе можно рассматривать долгосрочные способы защиты и умножения своих денежных средств. В меньшем количестве эти средства лучше всего хранить в акциях и в большем количестве в облигациях, добавила Тарасова.

С чего всё началось Эксперт рассказал, когда лучше хранить деньги в рублях Например, если вы получаете 70 тыс рублей в месяц, а тратите 35 тыс рублей, то в резерве стоит иметь как минимум 105 000 рублей. Эти деньги лучше всего хранить в рублях, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. ПРАЙМ 19:02