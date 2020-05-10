Экономика

Smolnarod.ruSmolnarod.ruНазваны способы заработать в период пандемии коронавируса

Россиянам предложили выгодно инвестировать денежные средства в разгар пандемии коронавируса. О способах заработать рассказал «МК» финансовый аналитик Вячеслав Абармов. По мнению эксперта, самый простой способ вложения — банковский вклад.
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с чего всё началось

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.
Московский Комсомолец06:26

Подробнее о событии

Экономист дал рецепт от азартных финансовых игр

Национальная служба новостей11:58

Россиянам предложили способы заработать в коронавирус

Телеканал 360°12:11

Эксперт Абрамов дал пять советов о выгодных вложениях в период пандемии

Народные новости11:17

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Piter.tv12:55

Названы способы заработать в период пандемии коронавируса

Smolnarod.ru10:58

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Lenta.ru10:21

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

Московский Комсомолец06:26
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество

В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
1,4K
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Армия и оружие

Один человек погиб и еще 20 ранены в результате взрыва в Сирии

Аргументы и Факты 17:07
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе

RT на русском 19:00
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка

Куриленко заявила, что сделал тест ДНК и выяснила, что у нее нет украинской крови, поэтому считать ее украинкой – необоснованно.
Gazeta.SPb 18:01
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Авто

Британскую авиабазу превратили в склад тысячи нераспроданных машин

Как сообщает издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире переработали в громадную парковку для непроданных автомобильных моделей.
SpeedMe 13:57
6
Общество

Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»

Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить.
Спорт-Экспресс 13:19
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости 18:12
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Общество

Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины

Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
1,8K
Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
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Футбол

Форвард «Локомотива» Джорджевич стал отцом

Спорт-Экспресс 16:13
Здоровье

Племена раздора: индейцы в США делят $8 млрд для борьбы с COVID-19

Усилия властей США, направленные на борьбу с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19, пока не дают переломных результатов.
Известия 17:02
Шоу-бизнес

Анна Семенович ужаснула подписчиков тремя «карантинными» подбородками

Mockva.ru 19:17
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Авто

Как, покупая летние шины, выбрать наименее шумную резину

Признаюсь, что до поры до времени я выбирал шины для своих автомобилей, как натуральная блондинка — чтобы рисунок протектора был красивым.
АвтоВзгляд 01:45
Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
30
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
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Единоборства

Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06
Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо дочери

News.ru 17:38
Происшествия

В Грузии из-за проливных дождей затопило 20 сел

В результате проливных дождей серьезно пострадали жители 20 сел двух муниципалитетов Кахетии, на востоке Грузии.
Известия 17:01
Армия и оружие

Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной

Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
Военное обозрение 08:30
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня 13:02
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Общество

Сталин провел парад в 1941 году и победил. Что будет с Путиным? — интервью

Путин поступил иначе и тем самым ослабил свои позиции, считает Владимир Василик.
ИА Красная Весна 19:16
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы

Пользователи в Сети раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фото и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая на своей странице в Instagram.
MedikForum.ru 11:26
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Здоровье

В Саратовской области обеспокоились ростом заболеваемости пневмонией

Число больных с пневмонией в Саратовской области достигло 625 человек, заявил министр здравоохранения области Олег Костин 10 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 12:39
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Как работают Яндекс.Новости?
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