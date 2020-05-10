Экономика

Smolnarod.ruSmolnarod.ruНазваны способы заработать в период пандемии коронавируса

Россиянам предложили выгодно инвестировать денежные средства в разгар пандемии коронавируса. О способах заработать рассказал «МК» финансовый аналитик Вячеслав Абармов. По мнению эксперта, самый простой способ вложения — банковский вклад.
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с чего всё началось

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.
Московский Комсомолецвчера в 06:26

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Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Piter.tvвчера в 12:55

Россиянам предложили способы заработать в коронавирус

Телеканал 360°вчера в 12:11

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

Московский Комсомолецвчера в 06:26

Экономист дал рецепт от азартных финансовых игр

Национальная служба новостейвчера в 11:58

Названы способы заработать в период пандемии коронавируса

Smolnarod.ruвчера в 10:58

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 10:21

Эксперт Абрамов дал пять советов о выгодных вложениях в период пандемии

Народные новостивчера в 11:17
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Гаджеты

В Thunderbolt найдена уязвимость, открывающая полный доступ к компьютеру за пять минут

Источник изображения: YouTube, Thunderspy Бьорн Руйтенберг (Bjorn Ruytenberg) из Технического университета Эйндховена в Нидерландах в конце прошлой недели продемонстрировал новую уязвимость в системе защиты информации всех персональных компьютеров с интерфейсом Thunderbolt, выпущенных до 2019 года и лишённых механизма Kernel Direct Memory Access Protection.
3DNews 03:56
Общество

Сергей Цивилев вновь обратится к кузбассовцам

Ранее Сергей Цивилев обращался к жителям Кемеровской области 4 мая. Тогда режим самоизоляции из-за эпидемиологической ситуации был продлен.
VSE42.RU 03:13
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Общество

В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
ТАСС 04:12
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Политика

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзоро после мониторинга эпидемиологической ситуации в стране скорректировать меры по борьбе с коронавирусом.
Известия 04:45
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:18
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Космос

Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование

Согласно расчетам группы, наиболее вероятный виновник - железный метеорит от 100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 километров сквозь атмосферу.
Популярная механика 08 мая в 14:12
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
3,7K
Происшествия

По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело

Вести.Ru 02:39
Политика

Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

Президент России Владимир Путин поручил возвести полевой госпиталь в Белокаменке Мурманской области за счет средств из государственной казны.
iReactor 04:22
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Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
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Происшествия

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
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Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия вчера в 12:25
11
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
5K
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
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Футбол

Вадим Евсеев рассказал об использовании метода кнута и пряника в тренерской работе

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит.
Чемпионат 04:30
Общество

За сутки у 108 жителей Свердловской области выявили коронавирус

Kursk.com 03:48
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Финансы

Российские деньги стабилизируют украинский бюджет

Еще во время пересмотра украинского бюджета было очевидно, что обновленные показатели нереальны.
РИА Новости 01:00
Политика

Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются

По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
1
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
2,1K
Экономика

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
Lenta.ru 01:40
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Политика

США выдвинули России условие для продления договора СНВ-3

Ранее США сообщали, что думают о продлении договора о сокращении наступательных вооружений, действие которого заканчивается в 2021 году, но намерены расширить его на новые вооружения, а также включить в него Китай.
ФАН 08 мая в 19:16
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Общество

В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
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Происшествия

Женщина разбилась при падении с башенного крана в Саратове

Очевидцы позвонили на номер диспетчера экстренных служб и сообщили, что с башенного крана упала женщина.
Регион online 01:05
9
Происшествия

В Тульской области от коронавируса скончались еще двое

В тульской больнице скончался 58-летний житель Ефремова Тульской области с положительным анализом на COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 04:31
Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
38
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru 09 мая в 16:57
1K
Армия и оружие

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
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Авто

Кроссовер EQA останется самым маленьким Mercedes-Benz на электротяге

Motor 02:09
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