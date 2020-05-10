С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.

с чего всё началось

Россиянам предложили выгодно инвестировать денежные средства в разгар пандемии коронавируса. О способах заработать рассказал «МК» финансовый аналитик Вячеслав Абармов. По мнению эксперта, самый простой способ вложения — банковский вклад.

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