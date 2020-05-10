Экономика
Smolnarod.ruНазваны способы заработать в период пандемии коронавируса
Россиянам предложили выгодно инвестировать денежные средства в разгар пандемии коронавируса. О способах заработать рассказал «МК» финансовый аналитик Вячеслав Абармов. По мнению эксперта, самый простой способ вложения — банковский вклад.
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с чего всё началось
С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.Московский Комсомолецвчера в 06:26
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Эксперт Абрамов дал пять советов о выгодных вложениях в период пандемии
Народные новостивчера в 11:17
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Гаджеты
В Thunderbolt найдена уязвимость, открывающая полный доступ к компьютеру за пять минут
Источник изображения: YouTube, Thunderspy Бьорн Руйтенберг (Bjorn Ruytenberg) из Технического университета Эйндховена в Нидерландах в конце прошлой недели продемонстрировал новую уязвимость в системе защиты информации всех персональных компьютеров с интерфейсом Thunderbolt, выпущенных до 2019 года и лишённых механизма Kernel Direct Memory Access Protection.
3DNews 03:56
Общество
Сергей Цивилев вновь обратится к кузбассовцам
Ранее Сергей Цивилев обращался к жителям Кемеровской области 4 мая. Тогда режим самоизоляции из-за эпидемиологической ситуации был продлен.
VSE42.RU 03:13
Общество
В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
ТАСС 04:12
Политика
Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзоро после мониторинга эпидемиологической ситуации в стране скорректировать меры по борьбе с коронавирусом.
Известия 04:45
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:18
Космос
Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование
Согласно расчетам группы, наиболее вероятный виновник - железный метеорит от 100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 километров сквозь атмосферу.
Популярная механика 08 мая в 14:12
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент России Владимир Путин поручил возвести полевой госпиталь в Белокаменке Мурманской области за счет средств из государственной казны.
iReactor 04:22
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Происшествия
Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов
Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые они покинули накануне из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
Известия вчера в 12:25
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Футбол
Вадим Евсеев рассказал об использовании метода кнута и пряника в тренерской работе
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит.
Чемпионат 04:30
Финансы
Российские деньги стабилизируют украинский бюджет
Еще во время пересмотра украинского бюджета было очевидно, что обновленные показатели нереальны.
РИА Новости 01:00
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Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются
По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
Экономика
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
Lenta.ru 01:40
Политика
США выдвинули России условие для продления договора СНВ-3
Ранее США сообщали, что думают о продлении договора о сокращении наступательных вооружений, действие которого заканчивается в 2021 году, но намерены расширить его на новые вооружения, а также включить в него Китай.
ФАН 08 мая в 19:16
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
Происшествия
Женщина разбилась при падении с башенного крана в Саратове
Очевидцы позвонили на номер диспетчера экстренных служб и сообщили, что с башенного крана упала женщина.
Регион online 01:05
Происшествия
В Тульской области от коронавируса скончались еще двое
В тульской больнице скончался 58-летний житель Ефремова Тульской области с положительным анализом на COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 04:31
Шоу-бизнес
Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru 09 мая в 16:57
Армия и оружие
ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты
В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51