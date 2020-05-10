Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны способы заработать во время пандемии коронавируса

Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса. Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
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с чего всё началось

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.
Московский Комсомолец06:26

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Россиянам предложили способы заработать в коронавирус

Телеканал 360°12:11

Аналитик Абрамов предложил пять способов заработать в условиях самоизоляции

Экономика сегодня11:35

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Lenta.ru10:21

Экономист дал рецепт от азартных финансовых игр

Национальная служба новостей11:58

Названы способы заработать в период пандемии коронавируса

Smolnarod.ru10:58

Эксперт Абрамов дал пять советов о выгодных вложениях в период пандемии

Народные новости11:17

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

Московский Комсомолец06:26
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Общество

Великобритания опубликовала последние послания, отправленные нацистами

Центр правительственной связи Великобритании опубликовал к 75-летию окончания войны сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
РЕН ТВ вчера в 21:05
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Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
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Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском вчера в 23:36
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
1K
Общество

Синоптики назвали даты снегопадов в мае

Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
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Армия и оружие

Путин пообещал укрепление всех видов войск при любых обстоятельствах

Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 02:45
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
Lenta.ru 10:46
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Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
1K
Армия и оружие

Турция заявила о готовности открыть огонь по армии Хафтара в Ливии

BFM.ru 12:40
Автоспорт

Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault

Autosport.com.ru 09:47
Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
1,5K
Общество

Аксенов потребовал уволить главу станции скорой помощи в Керчи

В Керчи проведут служебное расследование из-за того, что медикам скорой не доплатили за работу с больными COVID-19.
Вести Крым 03:24
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Недвижимость

Девелоперы не дождались покупателей

Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
9
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Футбол

Сигурдссон назвал Карпина хорошим человеком и прекрасным тактиком

Исландец назвал российского тренера перфекционистом, который много внимания уделял концентрации и тем, что казалось мелочами.
ProstoProSport 10:58
Футбол

Ла Лига объявила о пяти случаях заражения коронавирусом у футболистов

Ла Лига придала огласке результаты тестирования футболистов двух высших дивизионов чемпионата Испании (Примеры и Сегунды) на коронавирус.
ProstoProSport 11:16
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Наука

Раскрыты новые факторы смертности от коронавируса

Британские ученые проанализировали данные миллионов человек и раскрыли ключевые факторы смертности от коронавируса.
Lenta.ru 12:28
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
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Экономика

Правительство выделило 3,8 миллиарда рублей на поддержку Минкульта

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Говорит Москва 12:26
Наука

Способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин найден

Реальный способ уменьшить смертность от опасной инфекции коронавируса среди мужчин найден. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07 мая в 04:03
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Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
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Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

РИА Новости 09:03
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Происшествия

В Тамбовской области выявили 91 случай заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказалась трехдневная девочка, сообщает администрация региона.
РИА Новости 02:50
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Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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