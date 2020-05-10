Экономика
Lenta.ruНазваны способы заработать во время пандемии коронавируса
Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса. Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.Московский Комсомолец06:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:47, Ашберн
Общество
Великобритания опубликовала последние послания, отправленные нацистами
Центр правительственной связи Великобритании опубликовал к 75-летию окончания войны сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе.
РЕН ТВ вчера в 21:05
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
RT на русском вчера в 23:36
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
Армия и оружие
Путин пообещал укрепление всех видов войск при любых обстоятельствах
Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 02:45
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
Lenta.ru 10:46
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Автоспорт
Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault
Autosport.com.ru 09:47
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
Аксенов потребовал уволить главу станции скорой помощи в Керчи
В Керчи проведут служебное расследование из-за того, что медикам скорой не доплатили за работу с больными COVID-19.
Вести Крым 03:24
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Недвижимость
Девелоперы не дождались покупателей
Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Футбол
Сигурдссон назвал Карпина хорошим человеком и прекрасным тактиком
Исландец назвал российского тренера перфекционистом, который много внимания уделял концентрации и тем, что казалось мелочами.
ProstoProSport 10:58
Футбол
Ла Лига объявила о пяти случаях заражения коронавирусом у футболистов
Ла Лига придала огласке результаты тестирования футболистов двух высших дивизионов чемпионата Испании (Примеры и Сегунды) на коронавирус.
ProstoProSport 11:16
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Наука
Раскрыты новые факторы смертности от коронавируса
Британские ученые проанализировали данные миллионов человек и раскрыли ключевые факторы смертности от коронавируса.
Lenta.ru 12:28
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Экономика
Правительство выделило 3,8 миллиарда рублей на поддержку Минкульта
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Говорит Москва 12:26
Наука
Способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин найден
Реальный способ уменьшить смертность от опасной инфекции коронавируса среди мужчин найден. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07 мая в 04:03
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Происшествия
В Тамбовской области выявили 91 случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказалась трехдневная девочка, сообщает администрация региона.
РИА Новости 02:50
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30