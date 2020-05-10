С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.

с чего всё началось

Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса. Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

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