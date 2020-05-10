Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны способы заработать во время пандемии коронавируса

Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса. Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
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с чего всё началось

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.
Московский Комсомолец06:26

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Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Piter.tv12:55

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Lenta.ru10:21

Эксперт Абрамов дал пять советов о выгодных вложениях в период пандемии

Народные новости11:17

Экономист дал рецепт от азартных финансовых игр

Национальная служба новостей11:58

Названы способы заработать в период пандемии коронавируса

Smolnarod.ru10:58

Россиянам предложили способы заработать в коронавирус

Телеканал 360°12:11

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

Московский Комсомолец06:26
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

Ведомости 11:00
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Общество

Владимир Уйба продолжает отвечать на вопросы жителей Республики Коми

Как помогут безработным и что будет с занятостью, будет ли решаться проблема обманутых дольщиков в Коми, почему Владимир Уйба против полигона в Шиесе, что ждёт "Народный бюджет" — смотрите во втором выпуске ответов врио Главы Республики Коми Владимира Уйба на вопросы жителей региона.
Комиинформ 11:37
Фигурное катание

Сотникова рассказала, что ее страшит после перенесенной операции

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова призналась, что после операции ее страшит возвращение на лед.
МК-Спорт 11:20
Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
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Общество

Горожане, собравшиеся на парад 9 мая, получили штрафы

Моменты 09:15
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
1,9K
Общество

Американские военные зафиксировали в космосе взрыв российского объекта

Вести.Ru вчера в 21:55
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Единоборства

Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru 01:10
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
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Наука

Раскрыты новые факторы смертности от коронавируса

Британские ученые проанализировали данные миллионов человек и раскрыли ключевые факторы смертности от коронавируса.
Lenta.ru 12:28
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
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Авто

Продажи автомобилей в России рухнули на 64%

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 64%, следует из данных по регистрации новых автомобилей, которые "Газете.Ru" предоставило аналитическое агентство "Автостат Инфо".
Газета.Ru 08 мая в 11:54
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Происшествия

В Ростове ранее судимая экс-депутат была обнаружена мертвой

В Ростове экс-депутата Законодательного собрания региона, 60-летнюю Наталью Кравченко, нашли мёртвой.
Discover24 12:37
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Футбол

Стоичков: «„Барселона“ добилась бы успеха и без Гвардиолы»

Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о работе Хосепа Гвардиолы в каталонском клубе с 2008 по 2012 год.
Soccer.ru 11:47
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском вчера в 09:48
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Кино

Опубликованы первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

Первые кадры из нового боевика Старая гвардия с голливудской актрисой Шарлиз Терон в главной роли появились в Сети.
iReactor 08 мая в 03:48
Технологии

Эксперт заподозрил SpaceX в желании выкупить главного конкурента

Ранее «Профиль» сообщал, что глава компании SpaceX Илон Маск обвинил конкурентов в зависимости от России.
Профиль 08:19
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Армия и оружие

Турция заявила о готовности открыть огонь по армии Хафтара в Ливии

BFM.ru 12:40
Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
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Общество

Facebook объяснил удаление фото со знаменем над Рейхстагом

Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом В сообщении от администрации говорилось, что опубликованная информация «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций», поэтому чтобы пост не нанес никому вреда в реальной жизни, пост будет удален.
Рамблер вчера в 15:31
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
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Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Общество

Павел Дуров назвал семь причин, чтобы не переезжать в США

Аргументы недели 08 мая в 01:50
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Общество

Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября

Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
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