Экономика
Lenta.ruНазваны способы заработать во время пандемии коронавируса
Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса. Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
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с чего всё началось
С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.Московский Комсомолец06:26
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Общество
Владимир Уйба продолжает отвечать на вопросы жителей Республики Коми
Как помогут безработным и что будет с занятостью, будет ли решаться проблема обманутых дольщиков в Коми, почему Владимир Уйба против полигона в Шиесе, что ждёт "Народный бюджет" — смотрите во втором выпуске ответов врио Главы Республики Коми Владимира Уйба на вопросы жителей региона.
Комиинформ 11:37
Фигурное катание
Сотникова рассказала, что ее страшит после перенесенной операции
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова призналась, что после операции ее страшит возвращение на лед.
МК-Спорт 11:20
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
Американские военные зафиксировали в космосе взрыв российского объекта
Вести.Ru вчера в 21:55
Единоборства
Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249
В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru 01:10
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
Наука
Раскрыты новые факторы смертности от коронавируса
Британские ученые проанализировали данные миллионов человек и раскрыли ключевые факторы смертности от коронавируса.
Lenta.ru 12:28
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
Авто
Продажи автомобилей в России рухнули на 64%
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 64%, следует из данных по регистрации новых автомобилей, которые "Газете.Ru" предоставило аналитическое агентство "Автостат Инфо".
Газета.Ru 08 мая в 11:54
Происшествия
В Ростове ранее судимая экс-депутат была обнаружена мертвой
В Ростове экс-депутата Законодательного собрания региона, 60-летнюю Наталью Кравченко, нашли мёртвой.
Discover24 12:37
Футбол
Стоичков: «„Барселона“ добилась бы успеха и без Гвардиолы»
Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о работе Хосепа Гвардиолы в каталонском клубе с 2008 по 2012 год.
Soccer.ru 11:47
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском вчера в 09:48
Кино
Опубликованы первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Первые кадры из нового боевика Старая гвардия с голливудской актрисой Шарлиз Терон в главной роли появились в Сети.
iReactor 08 мая в 03:48
Технологии
Эксперт заподозрил SpaceX в желании выкупить главного конкурента
Ранее «Профиль» сообщал, что глава компании SpaceX Илон Маск обвинил конкурентов в зависимости от России.
Профиль 08:19
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество
Facebook объяснил удаление фото со знаменем над Рейхстагом
Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом В сообщении от администрации говорилось, что опубликованная информация «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций», поэтому чтобы пост не нанес никому вреда в реальной жизни, пост будет удален.
Рамблер вчера в 15:31
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Общество
Павел Дуров назвал семь причин, чтобы не переезжать в США
Аргументы недели 08 мая в 01:50
Общество
Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября
Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41