Экономика
Lenta.ruНазваны способы заработать во время пандемии коронавируса
Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса. Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
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с чего всё началось
С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.Московский Комсомолец06:26
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Общество
На сайте «Бессмертного полка» появилось фото Гимлера
Южная служба новостей 13:59
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Гаджеты
Более дешёвый процессор Intel превзошёл топовую модель компании
Недавно были проведены тесты, показавшие, что процессоры седьмого поколения на несколько процентов мощнее топовых процессоров Comet Lake-H, использующихся в современных ноутбуках.
Территория новостей 12:04
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
Армия и оружие
Китай нанёс ракетный удар по индийским военным
Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa 15:16
Общество
В Орловской области с 12 мая откроют парки, рынки и ярмарки
Парламентская газета 13:36
Общество
В Петербурге «карантинные» ограничения продлили до 31 мая
В воскресенье, 10 мая, стало известно, что накануне губернатор Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление городского правительства №121, продлив до 31 мая ограничительные меры по борьбе с распространением COVID-19.
Форпост Северо-Запад 04:04
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Единоборства
Правительство Украины запретило показ боев с участием Алексея Олейника
Правительство Украины запретило показ на территории страны боев, в которых принимает участие тяжеловес UFC Алексей Олейник.
Sports.ru 11:20
Политика
Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Известия 12:51
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии
Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ 09:24
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Происшествия
На Ставрополье восемь человек пострадали из-за взрыва гранаты
На Ставрополье мужчина бросил гранату во двор соседа, из-за чего пострадали восемь человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:14
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Общество
Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков
Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
Общество
В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом
Общее число погибших в столице выросло до 1124.
Эхо Москвы 15:29
Общество
В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в оперштабе.
Газета.Ru 15:28
Фигурное катание
Рухин вслед за Трусовой переходит к Плющенко от Тутберидзе
В 2017 году Рухин был бронзовым призером одного из этапов юниорского Гран-при, его личный рекорд на официальных международных соревнованиях 196,31 балла за две программы.
Советский спорт 08:38
Футбол
«Вот это грудь!» Фото жены Песьякова в купальнике потрясло подписчиков
Спорт-Экспресс 13:10
Культура
Каннский кинофестиваль отменили впервые за его историю
Уточняется, что список фильмов станет известен в начале июня. Напомним, Каннский кинофестиваль должен был пройти 12–23 мая.
Вечерняя Москва 14:14
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723
Свыше 3,3 тысячи человек заразились коронавирусом в армии и военных учебных заведениях в России с начала пандемии, из них 1 723 человека являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны .
Московский Комсомолец 13:58
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
Экономика
Экономисты сообщили о возможной девальвации рубля
Ряд экономистов допускают возможность того, что отечественный рубль столкнется с девальвацией.
Актуальные Новости 13:14
Общество
Роспотребнадзор предоставил рекомендации для возобновления съемок кино
Документ, в котором Роспотребнадзор, с учетом предложений АПКиТ, подготовил соответствующие рекомендации для организации киносъемочного процесса, подписанный руководителем ведомства Анной Поповой, есть в распоряжении "РГ".
Российская газета 08:19