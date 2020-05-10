Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны способы заработать во время пандемии коронавируса

Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса. Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
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с чего всё началось

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.
Московский Комсомолец06:26

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Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Piter.tv12:55

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

Московский Комсомолец06:26

Эксперт Абрамов дал пять советов о выгодных вложениях в период пандемии

Народные новости11:17

Экономист дал рецепт от азартных финансовых игр

Национальная служба новостей11:58

Названы способы заработать в период пандемии коронавируса

Smolnarod.ru10:58

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Lenta.ru10:21

Россиянам предложили способы заработать в коронавирус

Телеканал 360°12:11
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Общество

Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос 10:03
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
62
Общество

Пользователи пожаловались на сбои в приложении для зараженных COVID-19

Пользователи приложения «Социальный мониторинг», которое было разработано специально для людей, заразившихся коронавирусом, или тех, кто лично контактировал с больными, массово жалуются на проблемы в работе приложения.
РБК 16:07
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Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
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Происшествия

На Ставрополье 11 человек пострадали при взрыве гранаты во дворе

ЧП произошло в жилом доме в поселке Приэтокский, пострадали 11 человек, подозреваемый уже задержан, сообщает ТАСС.
Российская газета 15:37
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Кино

Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»

Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform вчера в 04:07
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Армия и оружие

В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту

Lenta.ru вчера в 19:13
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Гаджеты

Realme готовит свой первый смартфон с аккумулятором на 6000 мАч

Что касается новинки от Realme с батареей на 6 тысяч мАч, то подробных технических характеристик пока не предоставлено.
OAnews 09:16
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Политика

Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
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Общество

В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в оперштабе.
Газета.Ru 15:28
Политика

На кремлевских приемах отказались от заливных поросят и осетров

Коммерсантъ 06:36
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Здоровье

В Нью-Йорке начали умирать дети из-за коронавируса

В Нью-Йорке скончались трое детей из-за воспалительного синдрома, вызванного коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa 07:44
1
Общество

Великобритания незначительно смягчит карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен объявить о незначительном смягчении карантинных мер, которые были введены в связи со вспышкой коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:03
1
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
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Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Вести.Ru 10:29
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Происшествия

Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве

Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM 16:26
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Происшествия

В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб

Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
РИА Новости 13:11
5
Наука

Свобода эфира. Со дня изобретения радио – 125 лет

Прежде чем радио смогло передавать голос, прошло несколько лет, и Попов до этого времени не дожил - его не стало 13 января 1906 года.
Санкт-Петербургские ведомости 07 мая в 02:47
Общество

Facebook объяснил удаление фото со знаменем над Рейхстагом

Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом В сообщении от администрации говорилось, что опубликованная информация «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций», поэтому чтобы пост не нанес никому вреда в реальной жизни, пост будет удален.
Рамблер вчера в 15:31
1,6K
Общество

В Петербурге ввели масочный режим

Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец 05:31
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Авто

Кроссовер Toyota Frontlander станет альтернативой RAV4

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, модель, получившая название Toyota Frontlander, станет роскошной альтернативой Toyota RAV4.
Новые автомобили 13:03
Футбол

Генсек РФС оценил шансы на возобновление чемпионата России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил в эфире «Матч ТВ», что в организации настроены на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК 13:30
Футбол

У игрока «Минска» подозревают коронавирус

У футболиста "Минска" подозревают заражение коронавирусной инфекцией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 14:31
Политика

Путин заявил, что долги 1990-х не давали России развиваться

Долги 1990-х годов были непомерным бременем для России, однако она не только избавилась от них, но и накопила достаточно большой объем государственных резервов.
ТАСС 07:29
48
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
2
Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлеваются до конца мая

Сегодня на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении органичений, связанных с COVID-19, до 31 мая.
Северные Новости 09:38
10
Политика

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой

«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу», — отмечают дипломат и ученый.
Росбалт 08 мая в 12:11
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