Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны способы заработать во время пандемии коронавируса

Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса. Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

С учетом налога доходность вкладов еще больше уменьшится. Комментирует директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов: Вклад - это самый простой способ вложения денежных средств с целью сохранности и получения дохода.
Московский Комсомолец06:26

Подробнее о событии

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Piter.tv12:55

Россиянам предложили способы заработать в коронавирус

Телеканал 360°12:11

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Lenta.ru10:21

Экономист дал рецепт от азартных финансовых игр

Национальная служба новостей11:58

Названы способы заработать в период пандемии коронавируса

Smolnarod.ru10:58

Эксперт Абрамов дал пять советов о выгодных вложениях в период пандемии

Народные новости11:17

Как заработать в кризис: пять способов вложить накопления с умом

Московский Комсомолец06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
27
Происшествия

Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке

Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса.
Известия 11:18
6
Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
73
Шоу-бизнес

27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж

В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
Вокруг ТВ 10:13
1
Общество

Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
41
Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
2,3K
Происшествия

У Нижегородского кремля сошел грунт

Вести.Ru 11:51
41
Общество

Синоптики назвали даты снегопадов в мае

Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
2
Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Вести.Ru 10:29
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
РБК 08:34
40
Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском вчера в 09:48
2,1K
Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
10
Наука

Раскрыты новые факторы смертности от коронавируса

Британские ученые проанализировали данные миллионов человек и раскрыли ключевые факторы смертности от коронавируса.
Lenta.ru 12:28
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,6K
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничительных мер

В Роспотребнадзоре разработали рекомендации для поэтапного выхода из ограничительных мер.
Телеканал Санкт-Петербург 08 мая в 17:22
1K
Космос

Китай успешно испытал пилотируемый космический корабль

Новый космический корабль, разработанный Пятой академией Министерства обороны (CASC), был запущен 5 мая с космической базы Вэньчан на острове Хайнань с помощью ракеты "Чанчжэн-5B" и оставался на орбите в течение двух дней и 19 часов.
ANNA-News 08 мая в 05:43
12
Общество

Трое детей скончались в больнице Нью-Йорка

Информация о кончине детей появилась после конференции с журналистами губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Народные новости 06:16
1
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
РБК 11:42
408
Здоровье

Масочный режим на Украине могут продлить до конца года

Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна 08:59
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
29
Футбол

Матч «Ганновер» – «Динамо» отменен из-за карантина в клубе из Дрездена

Ранее вся команда «Динамо» была отправлена на 14-дневный карантин после обнаружения двух новых случаев заражения коронавирусом.
Sports.ru 13:50
Общество

Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая

В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
137
Общество

В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек

По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку.
Евразия Daily 02:18
9
Политика

Решение о режиме ЧП в Казахстане рассмотрят 11 мая

Нур-Султан, 10 мая 2020, 13:22 — REGNUM Решение о продлении или отмене режима чрезвычайного положения в Казахстане будет принято 11 мая на заседании государственной комиссии, заявил 10 мая пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.
REGNUM 06:22
3
Общество

Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября

Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
110
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 4 млн просмотров

Группа Little Big в пятницу, 8 мая, выпустила клип на новую песню Hypnodancer. За день видео набрало более 4 млн просмотров на YouTube.
Известия 08 мая в 15:37
340
Происшествия

В Удмуртии на бывшем арсенале взорвались боеприпасы

На территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском поселке Пугачево в результате возгорания травы взрываются одиночные снаряды.
Ридус вчера в 10:16
Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
625
Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
355
Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное