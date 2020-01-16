Политика
REGNUMВсероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая
Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования. «План реализации положений послания президента будет утвержден на заседании Совета палаты во вторник, 21 января», — сказал собеседник ТАСС.
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с чего всё началось
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил ТАСС в четверг источник в Совете Федерации.ТАСС05:21
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Политика
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В Чечне объяснили передачу Кадыровым полномочий
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Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
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