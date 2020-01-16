Политика

Москва 24Москва 24Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил ТАСС в четверг источник в Совете Федерации.
ТАСС05:21

Подробнее о событии

Всенародное голосование по правкам в Конституцию проведут до 1 мая

РБК06:09

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая

ТАСС05:21

В Центризбиркоме создана группа, которая представит предложения по процедуре голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы06:30

Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию

Lenta.ru05:22

Голосование по поправкам к Конституции может пройти до 1 мая

Коммерсантъ05:53

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется до 1 мая

Московский Комсомолец05:28

В Совфеде назвали срок проведения голосования по поправкам в Конституцию

Известия05:09
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Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:19
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Происшествия

МАК назвал причину ЧП с самолетом «ЮТэйр» в Сочи в 2018 году

Самолет "ЮТэйр" скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую ВПП, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
РИА Новости 06:53
Общество

Путин предложил план выхода из «демографической ловушки»

Маткапитал на первенца и новое детское пособие Перед Россией стоит задача увеличить суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной) к 2024 году до 1,7 против нынешних 1,5, сказал президент, предложив ряд шагов для ее решения.
РБК вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына

Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Вестник 09:00
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Кино

Мединский назвал успехи российского кино фантастическими

О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Красная весна 06:52
Политика

Путин ввел в Совбезе новую должность и назначил на нее Медведева

Глава государства Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности.
Общественная служба новостей 08:16
Игры

Новые игровые приставки спровоцируют рост цен на SSD и видеокарты

Опасения связаны с выходом в конце 2020 года двух новых игровых приставок: Sony PS5 и Microsoft Xbox Series X, которые не только перейдут с памяти GDDR5 на память GDDR6, но также увеличат объём бортовой памяти.
3DNews 04:37
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
REGNUM 09:10
Политика

На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке

Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Газета.Ru 09:05
Футбол

Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
РИА Новости 09:19
Хоккей

Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»

Газета.Ru вчера в 23:32
Политика

Хафтар пообещал соблюдать мирное соглашение по Ливии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии.
Lenta.ru 09:55
Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
Происшествия

Опубликовано новое видео избиения заключенных в ярославской колонии

Коммерсантъ 07:58
Армия и оружие

Помпео: США готовы «атаковать Россию», как сделали это с Ираном

Государственный секретарь США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
Pravda.Ru вчера в 21:25
Политика

Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Михаил Мишустин намерен в ближайшие время представить президенту Владимиру Путину кандидатов на министерские кресла в новом составе правительства.
Российская газета 08:10
Музыка

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Известия 07:08
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Политика

Главой правительства России вместо Медведева может стать Мишустин

Президент Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
МордовМедиа вчера в 12:07
Политика

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за более тесное сотрудничество с Москвой и снятие антироссийских санкций.
ТАСС 09:06
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости 03:26
Наука

Неандертальцы создавали инструменты, используя ресурсы моря

HotGeo 04:52
Политика

МВД Украины возбудило дело о слежке за послом США

Украина надеется, что США окажут ей сотрудничество в раскрытии этого преступления.
Росбалт 08:52
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Происшествия

СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении «шамана» Габышева

Следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении так называемого якутского шамана Александра Габышева, сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников в четверг.
ТАСС 08:30
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