Армия и оружие
Вести.RuНазваны сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»
Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года. Пока тактико-технические характеристики проекта подводной лодки 09851 "Хабаровск" официально не разглашаются.
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с чего всё началось
Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Пуск, по его словам, состоится с борта атомной подводной лодки "Белгород" — первого опытного носителя этих беспилотников.РИА Новостивчера в 22:05
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