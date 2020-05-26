Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года. Пока тактико-технические характеристики проекта подводной лодки 09851 "Хабаровск" официально не разглашаются.

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