Армия и оружие
Вести.RuНазваны сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»
Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года. Пока тактико-технические характеристики проекта подводной лодки 09851 "Хабаровск" официально не разглашаются.
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 22:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Экономика
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
Piter.tv вчера в 06:15
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Футбол
Комличенко мог оказаться в «Славии»
Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что перед переходом в московский клуб имел предложение от пражской «Славии».
Матч ТВ 00:45
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Космос
Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.
РИА Новости вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан 24 мая в 11:53
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
Политика
Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
Общество
Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня
В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com вчера в 13:35
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
Наука
Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых
Shraibikus News вчера в 12:01
Армия и оружие
В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири
Рамблер вчера в 03:52
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Происшествия
На Екатеринбург обрушился ураган
На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС.
Политсовет вчера в 08:52
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС вчера в 08:17
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Plus показался на рендерах
3DNews вчера в 00:22
Наука
Белковый завтрак поможет избежать переедания и бороться с ожирением
Ugpressa.ru вчера в 13:59
Футбол
Срна: «„Динамо“ Сёмина было самым сильным после эры Лобановского»
Бывший защитник донецкого «Шахтёра» Дарио Срна вспомнил о победе в Кубке УЕФА, а также назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Сёмина одним из сильнейших в истории клуба.
Евро-футбол.ру вчера в 02:00
Общество
Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне.
Рамблер вчера в 07:35
Недвижимость
Сельчанам в Бурятии предлагают ипотеку под 3% годовых
Селенгинский район, Бурятия, 26 мая 2020, 07:43 — REGNUM Жители Бурятии с 2020 года могут получить до 5 млн рублей на покупку или строительство жилья в сельской местности под 3% годовых.
REGNUM 00:43
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости вчера в 07:04
Армия и оружие
Военные медики развернули полевой госпиталь в дагестанском Ботлихе
МИР 24 вчера в 23:57
Происшествия
Экс-министр Пензенской области получил срок за изнасилование
Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Вести.Ru вчера в 11:55
Авто
Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class
Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
Автоновости дня вчера в 09:26
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Интерфакс вчера в 10:38